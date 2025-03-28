Obilježena osma godišnjica Muzeja ratnog djetinjstva: Prisustvovali Rajli i Forto

Povodom osme godišnjice postojanja, Muzej ratnog djetinjstva organizovao je večer druženja, okupljajući prijatelje i saradnike. U toploj atmosferi, prisutni su imali priliku prisjetiti se dosadašnjih postignuća muzeja i razgovarati o budućim planovima.

Prisutnima se obratila Amina Krvavac, direktorica Muzeja ratnog djetinjstva, koja je istakla važnost muzeja u čuvanju sjećanja na ratna djetinjstva i njegovu ulogu u izgradnji razumijevanja i mira.

- Tokom svih ovih godina, Muzej ratnog djetinjstva kontinuirano radi na dokumentovanju i prikupljanju iskustava te ličnih predmeta ljudi na čije je djetinjstvo i odrastanje uticao rat u Bosni i Hercegovini. Sigurna sam da to već znate, jer mi se čini da svake godine dolazite ovdje i pružate nam podršku. Zbog toga ste svjesni da radimo u različitim kontekstima i na različitim područjima. Danas naša kolekcija broji preko 6.000 ličnih predmeta i svjedočanstava iz 20 različitih oružanih sukoba širom svijeta. Samo u protekloj godini, broj prikupljenih predmeta povećao se za 350, što znači da gotovo svakodnevno neko donira predmet i priču – svoje sjećanje – Muzeju ratnog djetinjstva. To nam pokazuje da i dalje postoji veliko povjerenje u naš rad. Zaista smo zahvalni svima vama koji prepoznajete koliko ozbiljno, pažljivo i profesionalno pristupamo dokumentovanju svakog iskustva. Svako svjedočanstvo je izuzetno važno, a samo sistematskim prikupljanjem široke slike možemo bolje razumjeti i pružiti drugima uvid u to šta znači biti dijete u ratu - kazala je Krvavac.

Podijelila je i ambiciju koju Muzej ima u planu da napravi u skorijoj budućnosti.

- Ovo je san u koji se nadamo da ćete zajedno s nama vjerovati i raditi na njegovom ostvarenju. Bez obzira na to koliko smo postigli na međunarodnom planu i u kojem pravcu će se Muzej ratnog djetinjstva razvijati u budućnosti, on će zauvijek biti vezan za svoj ratni grad – Sarajevo. Ono što vidite iza mene označava početak realizacije tog sna – započinjemo veliki i ambiciozni projekat kojim želimo izgraditi trajni dom za Muzej ratnog djetinjstva. To će biti mjesto gdje ćemo čuvati sva ova vrijedna sjećanja koja sam spomenula, gdje će se nalaziti naša stalna postavka, galerija za privremene izložbe, ali i nešto što smatram posebno važnim – edukativni mirovni centar. Kada razmislimo o svemu što radimo i o našem regionalnom angažmanu, jasno je da ovaj centar ima ogroman potencijal da postane ključna tačka za izgradnju mira na Zapadnom Balkanu - dodala je Krvavac.

Na ovom događaju prisustvuju državni ministar Edin Forto i britanski ambasador Džulijan Rajli.