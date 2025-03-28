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ZA FILM SAMO 100 KM

Jasmila Žbanić za "Avaz" o sramotnom prijedlogu budžeta KS: Uništava se bh. kinematografija

Društvo bez domaćeg filma postaje kolonija tuđih ideja i narativa i time gubi svoj identitet, dostojanstvo i integritet

Žbanić: Sramotan prijedlog. Društvene mreže

Nerma Ajnadžić
Piše: Nerma Ajnadžić

28.3.2025

Bh. rediteljica i scenaristica Jasmila Žbanić za „Avaz“ je istaknula kako se nada da će Vlada KS pronaći način da prijedlog da se u budžetu za 2025. godinu izdvoji svega 100 KM za proizvodnju filmova, koji je nazvala sramotnim, preispita i promijeni.

- Premijer Nihad Uk, kao i svi ministri Kantona, upoznati su s činjenicom da je Federalna fondacija za kinematografiju, čiji je osnivač Vlada FBiH, blokirana, te da na državnom nivou ne postoji sistemska podrška za film. Filmska umjetnost, sa svojim uspjesima na svjetskoj sceni - poput Oskara, BAFTA-e, EFA-e te najvećim svjetskim festivalima Venecija, Kan i Berlin, od koje je najveću korist imao upravo Kanton Sarajevo, predstavlja jedan od temelja bh. kulture. Ubrzano uništavanje domaće kinematografije traje već dvije godine i provodi se sistemski. Društvo bez domaćeg filma na svom jeziku, bez vlastitih tema i priča, postaje kolonija tuđih ideja i narativa – i time gubi svoj identitet, dostojanstvo i integritet – zaključila je Žbanić.

# JASMILA ŽBANIĆ
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