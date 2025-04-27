Održana promocija knjige "Patriotska liga - u rađanju čuda bosanskog otpora"

U multimedijalnoj sali Memorijalnog centra u Sarajevu održana je promocija knjige "Patriotska liga – U rađanju čuda bosanskog otpora", koju su izdali Savez udruženja boraca Patriotske lige u Bosni i Hercegovini Sarajevo i Savez udruženja boraca Patriotske lige Srednjobosanskog kantona Travnik.

Promotori knjige bili su Sulejman Vranj, predsjednik SUB "Patriotska liga" u BiH, Kemal Balihodžić, urednik, dr. sci. Amir Kliko, brigadir u penziji Atif Šaronjić, generali u penziji Džemal Merdan i Vahid Karavelić.

Stanje po regijama

U saopštenju Patriotske lige navodi se da su autori, učesnici događaja, detaljno obradili stanje po regijama u BiH tijekom 1991. i 1992. godine.

Promotori su posebno istakli dva okrugla stola iz 2017. godine: prvi u Travniku, u februaru, povodom 25. godišnjice Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige na temu "Mehurići 1992. – 2017.", i drugi u Sarajevu, u decembru, pod nazivom "Uloga i značaj Patriotske lige BiH u odbrani Republike Bosne i Hercegovine". Referati s ovih skupova značajno su korišteni za izradu knjige.

Knjiga "Patriotska liga – U rađanju čuda bosanskog otpora" sadrži 355 stranica, 32 rada od 30 autora, uglavnom učesnika događaja ili organizatora Patriotske lige. Fokus je na 1991. i 1992. godini u BiH, a na kraju su obrađeni 180 leksikonskih pojmova, uz preko 140 fotografija i vrijednih dokumenata.

Recenzenti knjige su prof. dr. Selmo Cikotić i prof. dr. sci. Kenan Dautović.

Posebno je istaknut doprinos trojice predsjednika Patriotske lige BiH: Avde Hebiba, prof. dr. Saliha Kulenovića i generala Sulejmana Vranja, kao i članova upravnih odbora.

Zahvalnost učesnicima

U ime redakcije i autora izražena je zahvalnost svim učesnicima u projektu pripreme i izdavanja ove knjige.

- Patriotska liga je radila u ilegali, u strogoj konspiraciji, učesnici su imali konspirativna imena, druga prezimena. Patriotska liga je dala jezgro buduće Armije R BiH, koja je uvezala sve patriotske snage. Činjenica je da je čak devet generala Armije R BiH iz redova Patriotske lige – navodi se u saopštenju.

Posebno je naglašeno da je Savjetovanje regionalnih komandanata Patriotske lige održano 7. i 8. februara 1992. godine u Mehuriću kod Travnika.

U knjizi su navedeni učesnici savjetovanja: Hasan Čengić – Čenga, Meho Karišik – Kemo, Sefer Halilović – Halil, Rifat Bilajac – Čičo, Zićro Suljević – Stari, Atif Šaronjić – Emir, Dervo Harbinja, Glavni štab Patriotske lige; Faid Hećo, Sarajevska regija; Vahid Karavelić – Vaha i Mehdin Hodžić – Senad, Tuzlanska regija; Džemal Merdan – Brko, Zihnija Aganović – Aga i Hajrudin Hubo – Edo, Zenička regija; Hajrudin Osmanagić – Mujo, Bihaćka regija; Halid Hafizović – Hafiz, Dobojska regija; Omer Jandrić – Omer i Safet Insanić, SUB Regija Livno.

Knjiga uključuje biografije i tekstove učesnika savjetovanja.