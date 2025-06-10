Multimedijalna izložba "Indexi u svemu naj, naj, naj" gostuje u Opatiji

U povodu 50 godina od premijernog izvođenja balade "Ti si mi bila u svemu naj, naj", najljepše ode ljubavi, koju su 1975. godine na Festivalu zabavne muzike u Opatiji izveli legendarni Indexi, u Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji, 26. juna biće upriličeno svečano otvorenje multimedijalne izložbe "Indexi u svemu naj, naj, naj". Autorica projekta i izložbe je Amina Abdičević.

Ova izložba koja je premijerno predstavljena sarajevskoj publici u periodu 2023/24. godine u okviru tradicionalne novogodišnje manifestacije "Muzikom kroz Štrosmajerovu", u opatijskom izdanju će biti obogaćena brojnim originalnim eksponatima te će pružiti sjajan uvid u svijet Indexa.

Kompozicije ovog kultnog sarajevskog sastava obilježile su istoriju jugoslavenskog rocka i ostavile dubok trag u Opatiji još od 60-ih godina prošlog stoljeća. Hrvatski muzej turizma smješten je u srcu Opatije, u vili Angiolina sagrađenoj sredinom 19.stoljeća, spomenik je vremena kada je Opatija postala jedno od prvih turističkih središta srednje Evrope.

Izložba je dio programa manifestacije RETRO Opatija 2025. koja slavi kulturu i stil prošlog stoljeća. Autorica projekta i izložbe Amina Abdičević posebnu zahvalnost upućuje organizatorima ovog značajnog kulturnog događaja, Hrvatskom muzeju turizma u Opatiji, na čelu sa ravnateljicom Dr.sc. Natašom Ivančević, Ladi Sega, autorici postava i koncepta izložbe u Hrvatskom muzeju turizma, kao i Ambasadi Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj i Nj.E. Elmi Kovačević - Bajtal.

Izložba će za posjetitelje biti dostupna za pogledati do 27. jula.