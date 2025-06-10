Amina Krvavac, direktorica Muzeja ratnog djetinjstva, za "Avaz": Evropa prepoznaje i cijeni rad naših muzeja

Amina Krvavac, direktorica Muzeja ratnog djetinjstva iz Bosne i Hercegovine, imenovana je za predsjedavajuću Upravnog odbora Evropskog muzejskog foruma (EMF), čime je postala prva osoba iz BiH koja obavlja ovu prestižnu funkciju.

U razgovoru za "Avaz“ otkrila je koliki značaj ova funkcija ima za kulturu u BiH, ali i muzej na čijem čelu se ona nalazi.

Evropska organizacija

Imenovani ste kao predsjedavajuća EMF-a, i time postali prva osoba iz BiH na toj funkciji. Kako gledate na sve to i koliko je zapravo ovo značajno za kulturu, ali i našu domovinu?

- Imenovanje na čelo ovakvog tijela predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Za mene lično to je potvrda da se rad, koji dolazi iz konteksta kao što je BiH, gdje su ulaganja u kulturu jako ograničena, ipak može prepoznati i cijeniti na najvišem evropskom nivou. Smatram da je ovo imenovanje važno i za širu muzeološku scenu BiH, jer pokazuje da naša stručnost i posvećenost mogu biti prepoznate.

Kako je došlo do toga da Vi budete imenovani i da li će Muzej na čijem ste čelu imati neke benefite ili nešto slično od ovakvog priznanja kakvo vam je udijeljeno?

- Već duži niz godina aktivno sam uključena u rad EMF-a. Muzej ratnog djetinjstva je 2018. godine dobio Muzejsku nagradu Vijeća Evrope, koju dodjeljuje upravo ova organizacija, čime smo postali dijelom ove profesionalne zajednice. Nekoliko godina kasnije, pozvana sam da budem članica žirija za odabir Evropskog muzeja godine, a nakon jedne godine u toj ulozi, imenovana sam za predsjednicu žirija. Na osnovu prepoznatog rada i posvećenosti, ove godine sam jednoglasno izabrana za predsjedavajuću Upravnog odbora EMF-a.

Sama pozicija ne donosi nikakve materijalne benefite, ni meni lično, ni Muzeju ratnog djetinjstva. Međutim, ovakvo priznanje ima veliki simbolički značaj.

Tri ključna stuba

Kada je riječ o Muzeju, kako ste zadovoljni posjetom? Da li će biti nekih dodatnih aktivnosti i slično?

- Zadovoljni smo posjetom Muzeju. Svake godine nas posjeti više od 25.000 ljudi iz BiH, ali i različitih zemalja svijeta. Naše međunarodne izložbe također bilježe veliku posjećenost – izložbu u Seulu, naprimjer, posjetilo je više od 200.000 ljudi.

Muzej se temelji na tri ključna stuba djelovanja: izlaganju, istraživanju i edukaciji. Aktivno radimo na svim poljima – ove godine imamo dvije izložbe u Švedskoj, a naredne sedmice u saradnji u Ujedinjenim nacijama u BiH otvaramo i novu postavku izložbe "Progovara(j)mo“, ko-kreiranu sa ženama koje su preživjele ratno seksualno nasilje.

Pored izložbi, kontinuirano realizujemo edukativne posjete i radionice izgradnje mira, kako u Muzeju, tako i u školama širom BiH. Trenutno provodimo veliki projekat "Mirovne priče“, uz podršku Fonda generalnog sekretara UN za izgradnju mira (PBF). U okviru tog projekta radimo s mladima i nastavnicima iz više od 50 općina širom BiH na aktivnostima koje promovišu mir.

Nedavno smo pokrenuli i novu inicijativu prikupljanja priča djece iz Palestine, koja se nadovezuje na postojeću kolekciju iz Gaze, s ciljem da se skrene pažnja na goruće nasilje i stradanje djece u tom konfliktu. Od oktobra 2023. godine, priče iz naše kolekcije o Gazi prikazujemo u stalnim i privremenim postavkama, na događajima na kojima učestvujemo i putem naših online kanala, a novom inicijativom ćemo intenzivirati te napore.

Podrška institucija

Koliko imate podršku institucija i da li se zadovoljni time?

- Nažalost, uprkos svim našim rezultatima, institucionalna podrška u bh. kontekstu i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Ipak, nadamo se da kroz lokalne i međunarodne uspjehe svakodnevno dokazujemo da možemo biti pouzdan partner relevantnim akterima, te da će to nadležne institucije prepoznati i uvažiti.