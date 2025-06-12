Bh. književnica Irma Husić osvaja Amazon: Njeni romani među najprodavanijima u Evropi



Bosanskohercegovačka autorica Irma Husić bilježi izvanredan uspjeh na međunarodnom tržištu – njeni romani „Čistačica na crno“ i „Očuh“ našli su se među najprodavanijim knjigama na Amazonu, najvećoj svjetskoj online knjižari koja ima preko 30 miliona naslova. Roman „Čistačica na crno“ nedavno je zauzeo prvo mjesto na Amazonovoj listi “Hot New Releases”, nadmašivši čak i međunarodne bestselere poput Alison Espachove. Ovo djelo, koje je već ranije proglašeno ultimativnim bestselerom u Bosni i Hercegovini u 2024. godini, sada pronalazi put i do čitatelja širom Evrope i svijeta. Kroz životnu priču žene koja radi neprijavljeno u inostranstvu, Husić progovara o nevidljivim borbama migranata i dostojanstvu u uslovima nepravde i marginalizacije.

Knjiga "Čistačica na crno" . Ustupljena fotografija Knjiga "Čistačica na crno" . Ustupljena fotografija

S druge strane, njen drugi roman „Očuh“, koji je već postao bestseller u BiH u 2025., trenutno se nalazi na trećem mjestu Amazonove liste najprodavanijih knjiga u kategoriji savremene evropske književnosti. Ovo snažno i emotivno djelo istražuje teme porodične traume, zlostavljanja i iscjeljenja, ispisano hrabro, s mnogo empatije i literarne snage.

Roman "Očuh" . Ustupljena fotografija Roman "Očuh" . Ustupljena fotografija

Irma Husić, po struci pravnica, piše iz autentičnog unutrašnjeg poriva, donoseći glas onih koji se u književnosti često ne čuju. Njeni romani su istovremeno društveno angažovani i literarno snažni, te u kratkom roku osvajaju kako regionalnu, tako i evropsku publiku. - Ovi romani nisu napisani da se dopadnu, nego da se čuju. U njima pišem o onome o čemu se šuti, a šutnja zna biti najopasnija - izjavila je autorica za naš list. Planira i prevode na engleski, njemački i turski jezik. U vremenu kada knjige s Balkana rijetko prelaze granice regiona, uspjeh Irme Husić dokaz je da istinita, hrabra i snažna priča uvijek nađe svoj put do čitatelja – bez obzira na jezik. Međutim, Husić se ne zaustavlja ovdje te već u avgustu kreće promocija njene nove knjige poezije "Čvrsto drži mi ruku", a sav prihod od prodaje bit će usmjeren za liječenje onkoloških pacijenata.