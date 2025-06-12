Galerija 11/07/95 u National Geographic Traveller UK

National Geographic Traveller United Kingdom, u svom specijalnom izdanju European Cities Collection 2025, predstavio je Galeriju 11/07/95, prvu memorijalnu galeriju u Bosni i Hercegovini posvećenu čuvanju sjećanja na genocid u Srebrenici. Ova publikacija, koja svake godine donosi preporuke najznačajnijih kulturnih i historijskih tačaka Evrope, izdvojila je Galeriju 11/07/95 kao jedno od ključnih mjesta za razumijevanje savremenog Sarajeva i njegove povezanosti s ratnom prošlošću Bosne i Hercegovine.

Galerija smještena u srcu Sarajeva . Dženat Dreković Galerija smještena u srcu Sarajeva . Dženat Dreković

U tekstu se navodi kako Galerija 11/07/95, smještena u samom centru Sarajeva, već godinama djeluje kao prostor sjećanja, ali i kao upozorenje: koristeći jezik umjetnosti i dokumentarističkog izraza kako bi educirala posjetioce iz cijelog svijeta o posljedicama genocida, sistemske mržnje i kolektivne šutnje. Dalje se navodi kako fotografije koje čine jezgro stalne postavke, dokumentuju posljedice genocida u Srebrenici, ne samo kao historijskog događaja, već kao trajne traume i moralnog izazova pred kojim stoji cijelo čovječanstvo.

Galerija 11/07/95 . Facebook Galerija 11/07/95 . Facebook

- Važno je da ljudi širom svijeta, kroz ovakve platforme, saznaju za Srebrenicu. Galerija nije samo memorijalni izložbeni prostor. Ona je zamišljena kao živo svjedočanstvo, prostor empatije, istine i odgovornosti. Objavljivanje u magazinu koji čita stotine hiljada putnika i kulturnih istraživača iz cijelog svijeta prilika je da se Srebrenica ne zaboravi, da njeno ime ostane prisutno i živo u svijesti savremenog čovjeka, kao podsjećanje na genocid koji se desio na evropskom tlu krajem prošlog vijeka, ali i kao podsjetnik koliko je kratak put od diskriminacije i mržnje do zločina - naveo je Tarik Samarah, osnivač Galerije 11/07/95 i autor njene stalne postavke povodom predstavljanja Galerije u izdanju National Geographic Traveller UK.

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