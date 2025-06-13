Na Pozorišnom trgu Susan Sontag spektakularni koncert Sarajevo Big Banda

U nedjelju, 15. juna sa početkom u 21:00 sat, u sklopu specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“, na Pozorišnom Trgu Susan Sontag, sarajevska publika imati će priliku uživati u spektakularnom koncertu Sarajevo Big Banda kojim će dirigovati maestro Ranko Rihtman. Koncert Sarajevo Big Banda okupiti će neke od popularnih bosanskohercegovačkih muzičkih imena poput Renate Kurtalić, Alena Lemeševića i Nermina Puškara Puške.

Sarajevo Big Bend će i ove godine svojim koncertom obogatiti sarajevsku muzičko ljeto. Već nekoliko sezona članovi ovog ansambla organizuju koncerte posvećene velikanima bosanskohercegovačke popularne muzike. Na njihovim pultevima našle su se kompozicije ''Indexa'', Kemala Montena, ''Plavog orkestra'', ''Crvene jabuke'', Elvisa J. Kurtovića, grupe „Letu štuke“ itd.....

Ovaj put na koncertu ćemo čuti neke od najpoznatijih pjesama iz ranog repertoara grupe ''Ambasadori'', „Bijelo dugme'' i Zdravka Čolića. Kao vokalni solisti nastupiće Renata Kurtalić, Alen Lemešević i Nermin Puškar.

Pored ovih muzičkih numera, koje su obilježile vrijeme nastajanja i afirmacije scene popularne muzike u Bosni i Hercegovini, ovaj put imamo čast da izvedemo i jednu kompoziciju novijeg datuma. Radi se o pjesmi mladog izuzetno nadarenog kantautora Nermina Puškara ''Vjeruj u snove''. Neka ova izuzetna kompozicija označi početak novih tokova u repertoaru ''Sarajevo Big benda''- tokova koji će za cilj imati afirmaciju savremene domaće produkcije popularne muzike u Bosni i Hercegovini.“ – izjavio je maestro Ranko Rihtman.

Gosti instrumentalni solisti su Uglješa Novaković i Strahinja Banović. Bek vokali su: Željka Katavić Pilj, Ana Marija Pilj i Medina Turković.

Sarajevo Big Band orkestar baštini tradiciju Plesnog orkestra RTV Sarajevo i direktni je nasljednik tog velikog ansambla. Plesni orkestar RTV Sarajevo nažalost, prestao je sa radom tokom ratnih dešavanja nakon 30 godina profesionalnog djelovanja. Sarajevo Big Band je osnovan 2000. godine kada je okupio muzičare Plesnog orkestra RTV BiH koji su u to vrijeme živjeli i radili u gradu.

Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Napominjemo, u slučaju vremenskih neprilika, Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo promjene lokacija i termina.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“ je besplatan