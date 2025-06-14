U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras monodrama “Andrić: Moram da progovorim”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 20.30 sati, u okviru programa „Kultura na ulice“, bit će upriličena monodrama glumca Nebojše Šurlana “Andrić: Moram da progovorim”.

Udruženje “Superar” u BiH održat će svoj godišnji koncert naziva "Hear Me Out – Muzika za mir" večeras, u 20.00 sati, u Narodnom pozorištu Sarajevo. Na sceni će nastupiti više od 200 djece i mladih iz Sarajeva, članova “Superarovih” horova, zajedno sa Sarajevskim gradskim orkestrom, šaljući poruku nade, dijaloga i zajedništva.

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo večeras, u 19.00 sati, upriličit će dječiju predstavu “Plastika” reditelja Zijaha A. Sokolovića. Uloge tumače Armin Omerović i Ana-Marija Tomić.