Narodno pozorište Sarajevo večeras prikazuje predstavu “Seljačka opera”

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Seljačka opera” autora Darvasa Benedeka i Pintera Bele. Režiju potpisuje Andras Urban, dramaturgiju Vedrana Božinović, a koreograf je Krisztian Gerđe.

U predstavi igraju: Sanjin Arnautović, Amra Kapidžić, Aldin Omerović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Sara Seksan, Vedrana Božinović, Mirvad Kurić, Sanin Milavić i Mak Čengić.

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Svijet i sve u njemu” prema romanu Aleksandra Hemona “Bejturan i ruža”.

Režiju potpisuje Selma Spahić, a uloge tumače: Ermin Bravo, Alban Ukaj, Snežana Bogićević, Tatjana Šojić, Kemal Rizvanović, Igor Skvarica, Hana Zrno i Faruk Hajdarević.