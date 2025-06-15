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Narodno pozorište Sarajevo večeras prikazuje predstavu “Seljačka opera”

U SARTR-u večeras drama „Svijet i sve u njemu“

Scena iz predstave “Seljačka opera”. Nps.ba

I. P.

15.6.2025

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Seljačka opera” autora Darvasa Benedeka i Pintera Bele. Režiju potpisuje Andras Urban, dramaturgiju Vedrana Božinović, a koreograf je Krisztian Gerđe. 

U predstavi igraju: Sanjin Arnautović, Amra Kapidžić, Aldin Omerović, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Sara Seksan, Vedrana Božinović, Mirvad Kurić, Sanin Milavić i Mak Čengić.

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Svijet i sve u njemu” prema romanu Aleksandra Hemona “Bejturan i ruža”. 

Režiju potpisuje Selma Spahić, a uloge tumače: Ermin Bravo, Alban Ukaj, Snežana Bogićević, Tatjana Šojić, Kemal Rizvanović, Igor Skvarica, Hana Zrno i Faruk Hajdarević.

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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