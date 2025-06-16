Na Pozorišnom Trgu Susan Sontag izveden spektakularni koncert Sarajevo Big Banda

U sklopu specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“, na Pozorišnom Trgu Susan Sontag, sarajevska publika večeras je uživala u spektakularnom koncertu Sarajevo Big Banda kojim je dirigovao maestro Ranko Rihtman. Koncert Sarajevo Big Banda okupio je neke od popularnih bosanskohercegovačkih muzičkih imena poput Renate Kurtalić, Alena Lemeševića i Nermina Puškara Puške.

Ovaj put na koncertu bile su izvedene neke od najpoznatijih pjesama iz ranog repertoara grupe ''Ambasadori'', „Bijelo dugme'' i Zdravka Čolića. Kao vokalni solisti nastupili su Renata Kurtalić, Alen Lemešević i Nermin Puškar. Gosti instrumentalni solisti bili su Uglješa Novaković i Strahinja Banović, a bek vokali Željka Katavić Pilj, Ana Marija Pilj i Medina Turković. Sarajevo Big Band orkestar baštini tradiciju Plesnog orkestra RTV Sarajevo i direktni je nasljednik tog velikog ansambla. Plesni orkestar RTV Sarajevo nažalost, prestao je sa radom tokom ratnih dešavanja nakon 30 godina profesionalnog djelovanja. Sarajevo Big Band je osnovan 2000. godine kada je okupio muzičare Plesnog orkestra RTV BiH koji su u to vrijeme živjeli i radili u gradu.

Sav sadržaj je besplatan . Hamza Duraković Sav sadržaj je besplatan . Hamza Duraković

O specijalnom programu Kultura na ulice! Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Ispred Nardonog pozoršita . Hamza Duraković Ispred Nardonog pozoršita . Hamza Duraković