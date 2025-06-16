Nušićeva "Protekcija" u režiji Kokana Mladenovića 18. juna na repertoaru Narodnog pozorišta

U predstavi „Protekcija“ rađenoj po tekstu Branislava Nušića, u režiji Kokana Mladenovića, ljubitelji spektakularne satire moći će uživati u srijedu, 18. juna sa početkom u 19:30 sati.

Uz sjajnu igru dramskog ansambla i songove kompozitorice Irene Popović Dragović, Narodno pozorište će sarajevskoj publici poklonit još jedan jedinstven umjetnički doživljaj. Predstava govori o uredniku ugledne novine, Svetislavu Kukiću i njegovoj borbi protiv vladajućih političkih elita. Šta će se desiti sa našim glavnim junakom dođite da otkrijemo zajedno.

U predstavi igraju: Ermin Sijamija, Dino Bajrović, Belma Salkunić Bektešević, Mirvad Kurić, Aleksandar Seksan, Amra Kapidžić, Merima Lepić Redžepović, Mona Muratović, Aldin Omerović, Amina Begović, Mak Čengić, Emina Muftić i Amar Čustović.

- Polazeći od činjenice da je Protekcija komad napisan u zatvoru, stavili smo ga u zatvor. Naš glavni junak, Svetislav Kukić – ovdje je nešto kao dramski eksponent Nušića samog. U ovoj verziji Protekcija je komad koji Svetislav Kukić piše u zatvoru... Ali, zatvor nije samo jedna zgrada sa rešetkama... Zatvor je i sve ono napolju, odnosno: ukupna društvena stvarnost koju kreiraju vladajuće elite vođene ličnim interesima i voljom za moć. Duboko vjerujem da bi Branislav Nušić, da je mogao da piše zajedno s nama, u potpunosti odobrio ovaj dramaturški postupak, jer neke vrste izmjena čine da se sačuva sama suština jednog dramskog djela. A ona nije u tekstu izgovorenom sa scene, već u ideji koja se komunicira s publikom - istakla je Milena Bogavac.

Adaptaciju teksta i pisanje songova potpisuje Milena Bogavac, scenografkinja je Marijela Hašimbegović, kostimografska rješenja uradila je Lejla Hodžić, kompozitorica je Irena Popović Dragović, dramaturginja Džejna Hodžić, saradnica za scenski pokret Amila Terzimehić.