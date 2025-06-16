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LEGENDARNA GLUMICA

Diva regionalnog glumišta Svetlana Bojković za "Avaz": Kada bi ljudi bili pametniji i humaniji, ne bi bilo ovoliko krvi po svijetu

Nisam odavno bila u Sarajevu sticajem okolnosti, ništa više, a radujem se narednom dolasku, kazala je

Svetlana Ceca Bojković. R. Z. / ATAImages

Nerma Ajnadžić
Piše: Nerma Ajnadžić

16.6.2025

Bosanskohercegovački reditelj Dino Mustafić, ujedno i direktor Narodnog pozorišta Sarajevo, proteklih mjeseci imao je pune ruke posla. Pretežno kod komšija gdje je režirao nekoliko predstava, uključujući i komad „Svaka ptica svome jatu“ u Beogradskom dramskom pozorištu.

Premijera je bila krajem marta, a oduševila je mnoge koji su imali priliku je pogledati.

Očekujemo poziv

Jedna od glumica koje svojim maestralnim igranjem već decenijama okupiraju pažnju publike jeste i Svetlana Ceca Bojković.

O njoj bi se moglo mnogo pisati, još više njoj lično pitanja postaviti, no, ovaj put, Bojković je ekskluzivno govorila za „Dnevni avaz“ o saradnji s Mustafićem, Sarajevu, gostovanjima...

- Hoćete li je gledati u Sarajevo, to morate vidjeti tamo. Mi bismo vrlo rado došli. Naravno da bismo došli, čak i očekujemo da nas pozovete – kroz smijeh je rekla diva regionalnog glumišta.

Bojković je dodala da voli Mustafića i kao čovjeka i kao reditelja.

- Ali prvu put sam sada radila s njim, i vrlo sam zadovoljna i sretna zbog toga. Jako dobro smo se razumjeli. Ne samo nas dvoje, već se razumio sa cijelim ansablom, to je tako bio prijatan rad, plodonosan. Najljepše utiske nosim sa samog procesa stvaranja te predstave – istaknula je Bojković.

Nakon igranja u Beogradu, ekipa je predstavu „Svaka ptica svome jatu“ i u Tivtu u sklopu Festivala RUTA (Regionalna unije teatara).

- Bili smo na otvaranju RUTE, odnosno mi smo otvorili Festival ove godine. Bili su i iz Zagreba, Crne Gore, Bosne... Nadam se da ćemo obići sve te države i gradove – poručila je Bojković.

O samoj predstavi kaže da je odlična.

- Antiratna je, kako je i Dino već govorio. I ja je tako doživljavam. Svi smo se oko toga složili kada smo pristupili radu i komad je divan, potresan, ljudski u svakom smislu. I naravno antiratni. To je možda danas i najvažnije. Kada bi ljudi bili pametniji, humaniji, ne bi bilo ovoliko krvi po svijetu... – naglasila je Bojković.

Svetlana Ceca Bojković u predstavi "Svaka ptica svome jatu". Beogradsko dramsko pozorište

Razvijanje devijacija

Smatra da svaki lik u predstavi ima sloj problema u okviru kojeg tragaju za identitetom.

- I na osnovu toga razvijaju se raznorazne nepravilnosti ili, ako hoćete, devijacije – kazala je Bojković za „Avaz“.

Na konstataciju potpisnice ovih redova da odavno nije posjetila Sarajevo, Bojković je, kroz smijeh, odgovorila:

- Boga mi, nisam. A vrlo rado sam dolazila. Nisam odavno sticajem okolnosti, ništa više. Radujem se narednom dolasku.

# SARAJEVO
# SVETLANA CECA BOJKOVIĆ
# DINO MUSTAFIĆ
# BEOGRAD
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