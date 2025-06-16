Operski pjevač Erol Ramadanović za "Avaz": Opera je najkompletnija pozorišna forma

Bosanskohercegovački operski pjevač Erol Ramadanović već godinama dokazuje da opera, iako često smatrana elitističkom i zahtjevnom, može biti itekako živa, emotivna i aktuelna umjetnost. Trenutno nastupa u Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje je dio produkcija koje spajaju inovaciju s klasičnom formom.

Za „Dnevni avaz“ pričao je o ulogama, ljubavi prema operi, izazovima profesije i stanju na domaćoj sceni, ali i o novom operskom komadu „Gallantry“.

Omaž žanru

- „Gallantry“ je autorov omaž žanru TV sapunica. Priča počinje in medias res, tokom reanimacije pacijenta. Hirurg dr. Greg izjavljuje ljubav anesteziološkoj sestri Loli Markham, koja ga odbija otkrivajući da je zaručena za drugog – Donalda Hopvela (Hopewella). Kada se on igrom slučaja nađe upravo na operacionom stolu, dr. Greg se suočava s iskušenjem – ispričao je Ramadanović.

Kao i u svakoj sapunici, ključne scene prekidaju reklame, a u ovom slučaju kroz duhovite muzičke brojeve koje izvodi lik Spikerke, predstavljajući proizvode za čišćenje.

- Ove jednočinke traju oko 30 minuta, imaju mali broj solista, bez hora, s reduciranom orkestarskom postavom. Iako se mogu potcijeniti u odnosu na „velike“ opere, gluma, pokret i ples u njima dolaze do izražaja u punom intenzitetu, što ih čini itekako zahtjevnim – dodao je Ramadanović.

Iz ljubavi

U svijet opere, kako kaže, ušao je slučajno – ali ostao s namjerom.

- Za mene je opera najkompletnija pozorišna forma jer obuhvata dramu, muziku i ples. Imam iskustva i u drugim muzičkim žanrovima, koje i dalje njegujem, ali opera mi je na prvom mjestu. Poseban je osjećaj kada pjevate bez mikrofona, uz pratnju živog orkestra, i prenosite širok spektar emocija samo svojim glasom – kazao je Ramadanović.

Kao izvođač koji je aktivno prisutan na sceni, Ramadanović priznaje da su okolnosti za rad u BiH daleko od idealnih.

- Opera ima svoju publiku i nerealno je očekivati da bude jednako popularna kao neki drugi muzički žanrovi. Ipak, raduje me kada vidim punu salu i naročito kada primijetim nova, mlada lica. Problem je što nemamo stalni operni orkestar, što nas ograničava u broju izvedbi. To je hronični problem koji traje godinama. Umjetnicima se otkazuju angažmani češće nego što se otvaraju nova radna mjesta. Zbog toga smatram da opera kod nas nije dovoljno cijenjena – istakao je on.

Ipak, ono što ga najviše ispunjava u ovom pozivu jeste svakodnevna posvećenost.

- Okružen sam prelijepom muzikom i pokušavam stvarati živu umjetnost. Najviše volim onaj trenutak kada, nakon mnogo truda, riješim izazov koji mi uloga postavi. Tada se osvrnem i vidim napredak. Smatram da je jedini bitan napredak onaj u odnosu na samog sebe – rekao je Ramadanović.

Nove prilike

Uprkos talentu i posvećenosti, Erol ne skriva koliko je teško doći do angažmana.

- Nije dovoljno samo pjevati dobro. Potrebno je znati se predstaviti, organizovati, biti fizički spreman, imati jezičke vještine, i na kraju – imati sreću. A o tim „sporednim“ stvarima se rijetko priča i još rjeđe podučava. Zato je izuzetno teško doći do prilika – zaključio je Ramadanović.