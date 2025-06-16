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UMJETNIČKA INSPIRACIJA

Damir Ovčina za "Avaz": Romanom "Kad sam bio hodža" uradio sam najbolje što sam mogao za svoju mladost

Sutra promocija istoimenog albuma, a Ovčina je otkrio kako su tekstovi nastali te da je napisao pozorišnu dramu na osnovu romana

Damir Ovčina: Pišem o onome što ja znam, onome što se mene tiče. Avaz

Nerma Ajnadžić
Piše: Nerma Ajnadžić

16.6.2025

Roman „Kad sam bio hodža“ Damira Ovčine, jedno od najpotresnijih književnih djela o ratu u Sarajevu, dobio je svoj muzički nastavak. Iste riječi, isti naslov - ali novi oblik izraza. Sutra će u Sarajevu biti promoviran istoimeni album, nastao kao muzičko proširenje i lično razrješenje priče koju je Ovčina prvo ispisao, a potom dao u amanet Jasminu Vesniću, s kojim čini duo „Radio dva“. Ovčina je pisao tekstove, a Vesnić muziku.

Sasvim treća osoba ili u ovom slučaju osobe otpjevale su te pjesme.

Pisanje je usamljenički posao

U romanu je riječ o ratnoj priči predstavljenoj kroz oči 18-godišnjeg momka, koji te kobne 1992. godine dolazi da obiđe porodični stan u sarajevskom naselju Grbavica, ne sluteći da će u tom naselju ostati zarobljen narednih nekoliko godina, da će biti primoran gledati leševe i učiti im, poput hodže. Odatle i potječe naziv knjige.

Više o samoj promociji albuma, ali i romanu koji je objavljen 2016. godine, te narednim projektima za „Avaz“ je govorio Ovčina.

- Od promocije očekujem da nam bude zabavno, da album stavimo u okvir, to je ploča. A i sam događaj je važniji o predmeta jer su takvi trenuci posebni, kada se okupimo na jednom mjestu. Zbog toga mi je milo – rekao je Ovčina.

Kaže da je Vesnić uglavnom tražio muzičare i pravio muziku, a da je on „samo dodavao riječi“.

- Imam osjećaj kao da sam s njim samo sarađivao. Ali sada slušam ove ljude koji izlaze sada na probe, pa im se čudim. Čudno mi je da više ljudi učestvuje i da te riječi dolaze od njih, kao da ih nisam ja napisao, već neko drugi. Mislim da je to lijepa stvar u tome. Pisanje je inače usamljenički posao, ja sam navikao da pišem sam i preduzimam odgovornost za sve što uradim sam. A ovdje nije tako. Pa ima i stvari koje su čudne mi bile na početku, ali koji su sad zabavne. Kad je vrijeme prošlo. Svako nešto doda, pa to dobija neku novu dimenziju. U ranoj fazi se tekst udaljava od mene i mislim da je dobro da vidim nešto svoje udaljeno od sebe. Kao da živi samostalan život, nešto što živi samo po sebi – istakao je Ovčina.

Film s Ademirom Kenovićem

A koliko se ustvari tekstovi na albumu naslanjaju na sam roman, Ovčina je odgovorio:

- Oni su 100 posto na toj atmosferi i na tom osjećaju nastavljeni. Napisao sam scenarij na osnovu kojeg trebamo snimiti film. Ja sam ustvari od tog materijala, pošto mi se dopalo to sažimanje scena, napisao pjesme. Inače, poezija je suština književnosti, a roman koji se ne može napisati sažeto, koji se ne može napisati kao pjesma, ima neki problem. Ja sam pokušao na cijeli roman napisati jednu pjesmu. Pa onda da ga napišem kao 10 ili 12 pjesama. Mislim da i može da se napiše na pola strane, ali da se i od te pola strane može napisati 570 strana, koliko ima sada roman u zadnjem izdanju. Mislim da poezija i književnost može da funkcionira u različitim formama, da ga ni jedna forma ne ograniči. To mi je važno, da se može napisati kao pjesma, kao roman, kao priča, kao film, kao serija. Sada spremam i pozorišnu predstavu koju sam napisao iz romana – otkrio je Ovčina.

Film se odavno sprema, a režiju će potpisati sjajni Ademir Kenović. Ovčina ističe da navija da to uskoro bude.

- A sada pokušavam sam napraviti predstavu kao dramu na osnovu romana. Propovjednik sam kapitalizma i samostalnog ulaganja vlastitog novca i ulaganja, pa radim sam s jednim dečkom koji mi je blizak. U vlastitoj produkciji. Imamo dogovor s jednim muzejom u Sarajevu za tu predstavu. U svakom slučaju, ima godina kako sam napisao dramu koja je bazirana na jednom dijelu romana. Plan je da angažujemo još glumaca koji će nam pomoći da to stavimo na scenu – detaljnije je objasnio Ovčina.

Kaže kako će to biti slično onome kako su radili i ploču – on napiše, a iz tuđih usta izlazi njegov tekst.

A kako mu Grbavica danas izgleda u odnosu na kobne 90-te...

- Ja sam bio godinama opterećen, puno sam razmišljao o tome, imao sam osjećaj da vrijeme curi i da neće od toga ništa ostati. Jer znam da sve što je bilo, ostat će zapisano negdje. Ali sve te forme su mlake, blage, nezanimljive, samim tim događaji odlaze u zaborav. Jedino napisano u formi romana, pa do neke pjesme i nešto može da ostane, to je jedina prava istina, i na kraju krajeva jedina prava presuda. To je bilo moje razmišljanje godinama, ali sad kad sam to napisao prije devet godina kad sam objavio, ja sam lakši za to iskustvo. Ja sam uradio najbolje što sam mogao od tog svog osjećanja za taj prostor, za to vrijeme, i za svoju mladost na kraju krajeva, pa malo rasterećenije gledam. Sve što sam mogao sam uradio – istakao je Ovčina.

Nisam htio patetiku

Ovčina je dodao da pisanje fikcije zahtjeva maksimalnu emotivnost, ali koja mora biti kontrolirana, usmjerena i mora imati drugu logiku nego logiku života.

- Mora znati šta hoće s tim, kako hoće. Čitalac ne podnosi patetiku, a sve naše priče o ratu i miru, o nama, su opterećene patetikom i otrovom za život. Patetika je otrovna, jer uništava i stvara bezveznost. Ja sam se nosio s tim da napišem nešto što je meni važno, a da ne bude patetično. Već da bude čitljivo, razumljivo, blisko ljudima, ali da ne bude kičavo. To je taj proces koji zahtjeva, za mene, a maksimalnu emotivnost. Ne kažem da svako ko se piše da treba tako. Ali ja pišem o onome što ja znam, onome što se mene tiče. Ali opet, što god pišem o tom svom životu ili o životu mojeg svijeta, tako da kažem, bez obzira na to pišem kao da sam negdje drugo, kao da sam neko drugi – zaključio je Ovčina.

Promocija albuma "Kad sam bio hodža" bit će održana u Sarajevu u Ateljeu Figure u 19.30 sati.

Na promociji će nastupiti Fadil Redžić, Adnan Šaran, Amel Ćurić, Bakir Hadžiomerović, Berna Balić i Jasmin Vesnić.

# DAMIR OVČINA
# KAD SAM BIO HODŽA
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