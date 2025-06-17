U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras opera “Atilla”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je opera “Attila” kompozitora Đuzepea Verdija (Giuseppe). Dirigent je Ivo Lipanović, reditelj Robert Bošković, a učestvuju solisti i hor Opere NPS-a, Balet NPS-a i Sarajevska filharmonija.

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Svijet i sve u njemu” prema romanu Aleksandra Hemona “Bejturan i ruža”. Režiju potpisuje Selma Spahić, a uloge tumače: Ermin Bravo, Alban Ukaj, Snežana Bogićević, Tatjana Šojić, Kemal Rizvanović, Igor Skvarica, Hana Zrno i Faruk Hajdarević.

“Svijet i sve u njemu” je višejezični, polifoni, uzbudljivi ep o ljubavi i izbjeglištvu. Nastala prema romanu “Bejturan i ruža” Aleksandra Hemona, predstava prati jednu od najljepših ljubavnih priča u savremenoj književnosti.