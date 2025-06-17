- Opsada Sarajeva, jedan je od najznačajnijih događaja u evropskoj historiji. Tokom četiri godine, građani Sarajeva su živjeli i umirali u nehumanim okolnostima: bez tekuće vode, s minimumom hrane, bez lijekova, struje, ogrijeva, prevoza, telefonskih linija. Bez mogućnosti da odu iz grada normalnim putem i bez mogućnosti da njima neko dođe. Svakoga dana, tokom 24 sata grad je granatiran, a snajperisti su pucali na građane - naveo je reditelj predstave Haris Pašović na početku.

Predstavu "Tebe ljubi duša moja" autora i reditelja Harisa Pašovića, Kamerni teatar 55 radi u koprodukciji sa East West Centrom Sarajevo, Narodnim pozorištem Sarajevo i Sarajevskim ratnim teatrom.

Kamerni teatar 55 najavljuje novu predstavu "Tebe ljubi duša moja" u režiji Harisa Pašovića, a čija je premijera 26. juna s početkom u 20 sati.

- Hiljade muškaraca, običnih ljudi, najčešće veoma mladih, su branili grad na borbenim linijama ispod Trebevića, na Dobrinji, na Igmanu, Bjelašnici i drugom frontovima. Smrt i ranjavanje su bili sveprisutni. Otpor i borba građana Sarajeva za opstanak, ne samo fizički, nego i civilizacijski bila je herojska. Građani Sarajeva u opsadi borili su se za slobodu i multikulturnu suštinu Sarajeva - dodao je.

No, reditelj Pašović je istaknuo da unatoč svakodnevnoj borbi života i smrti, u Sarajevu se rađala ljubav.

- U svakodnevnoj borbi života i smrti, u borbi Erosa i Tanatosa, kako su drevni Grci opisali mitske bitke, uprkos sveprisutnoj smrti, rađala se i ljubav. Ovo je predstava o jednoj takvoj ljubavi – velikoj, sudbinskoj. Može li takva ljubav prevazići sve što je protiv nje – društvo, historija, ideologija? Šekspirova drama 'Romeo i Julija' ovdje sreće Eshilove 'Persijance', ali vrijeme je drugo, iskustvo je kompleksnije, i radnja je, jasno, drugačija. Ljubav djevojke i mladića iz zaraćenih porodica nije rijedak motiv u umjetnosti, ali je uvijek monumentalan. Pogled poslije rata u život drugih i saosjećanje sa njihovim gubicima i patnjom, kao što je to prikazao Eshil u 'Persijancima' je snaga jednog naroda i kulture, i iako je rijedak motiv u umjetnosti, njegova je moć civilizacijski vrhunska. Drama mladih i starijih likova čini ovu priču epskom. Nužnost radnje u ovoj drami ima tragičku veličinu, a činjenica da je ova drama nastala inspirisana istinitim događajima, čini priču impresivnom. Život, zaista, ima posljednju riječ - izjavio je Haris Pašović.

Haris Pašović režira u Kamernom teatru 55 prvi put ponovo nakon 1993. godine, a izuzetnu glumačku ekipu čine: Gordana Boban, Enes Salković, Alen Konjicija, Vanesa Glođo, Marko Petković, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Hana Zrno, Admir Glamočak, Mirela Lambić, Dina Mušanović i Nedim Džinović.

U kreativnom timu su: dramaturg Vedran Fajković, scenografkinja Lada Maglajlić, scenograf Vedad Orahovac, kostimografkinja Irma Saje, kompozitor Dino Šukalo, koreografkinja Larisa Lipovac, video-dizajn i grafički-dizajn Dino Hujić, scenskih govor Dejan Sredojević, korepetitor Tijana Vignjević, dizajn svjetla Haris Pašović.

Producenti su Vedran Fajković, Ismar Hadžiabdić, Dino Mustafić i Maja Salkić. Izvršna producentica je Adna Rizvan. Inspicijent predstave "Tebe ljubi duša moja" je Senad Bešić. Asistent reditelja je Emir Solaković.

Ove godine se navršava 30 godina mira u Bosni i Hercegovini i predstavu podržava i UNESCO BiH.

- Pozivamo našu vjernu publiku da rezervišu svoje ulaznice za premijeru 26. juna i za reprize 27. i 28. juna na blagajni Kamernog teatra 55 putem broja telefona 033 550 476 ili putem e-maila [email protected] - poručili su iz Kamernog teatra 55.