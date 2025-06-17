Haris Pašović za "Dnevni avaz": Šutjeli smo 30 godina, a duša Sarajeva govori

Haris Pašović je svoju dušu prenio na papir kako bi nastala predstava „Tebe ljubi duša moja“ koja će premijerno biti izvedena 26. juna u Kamernom teatru 55. Iako je do sada u medijima govorio tek ponešto o samoj radnji predstave, Pašović je za „Dnevni avaz“ otkrio da je, ustvari, to oda Sarajevu i njegovim građanima.

Najveća vrijednost

- Mislim da je predstava koja je trebala Sarajevu. Trebalo je da prođe 30 godina da progovorimo o nekim važnim stvarima koje su se dešavale tokom rata i poslije, a koje su bitne u našim životima i o kojima, možda zato što nas previše nekad bole i što su teška iskustva, ne govorimo. S druge strane, također o nekim fantastičnim, veličanstvenim stvarima koje su se događale, a to je da su građani ovog grada preživjeli, oni koji su uspjeli preživjeti, da to nisu učinili samo fizički, već i u svojoj ljubavlju prema gradu i u tom jedinstvenom multikulturalnom duhu grada, koji, uz sve prepreke i sve one stvari na koje se žalimo danas, još je suštinski multikulturan, kao i cijela država. To je jedina mogućnost za ovu zemlju, ne samo što je ona jedina u smislu da smo „osuđeni na nju“, nego zato što je ona fantastična, što je ona naša najveća vrijednost i najveći kapital u svijetu u kojem živimo – istakao je Pašović.

Kaže da predstava govori o ljubavi mladih ljudi koji su žrtvovali svoje živote i svoju mladost u ratu.

- Ali koji su izašli iz tog rata s vrlo jasnom sviješću o tome šta žele, kako žele. Ovo je moja najličnija predstava do sada. Inspirisana je događajem iz moje porodice. U samoj srži predstave je moja lična priča, iz moje okoline. Ali ne samo to, tu su iskustva i mojih prijatelja, porodice, ali i mnogih građana Sarajeva, kao i glumaca i članova ekipe. Tu smo se stvarno našli na jednom polju za koje sam mislio da je duboko potisnuto, da nije tako više lako dohvatljivo, a to je to iskustvo koje smo imali u ratu – iskren je Pašović.

Za građane

Međutim, dodao je, to iskustvo se strašno snažno otvorilo i svima im je vrlo emocionalno raditi na predstavi.

- Važno mi je kakva će biti reakcija publike, jer ovo nije samo moja najličnija predstava nego je nekako i najličnija sarajevska predstava, rekao bih. Oda je onom najboljem u ovom gradu i u građanima Sarajeva, što je bilo i tada i što je ostalo i danas – zaključio je.

Rijetko iskustvo

- Moja duša je stvarno na mjestu jer mislim da je vrlo dobar materijal, a, s druge strane, glumci s kojima radim i cijela ekipa su zaista fantastični i toliko su to doživjeli kao ličnu stvar. Lijepo nam je raditi zajedno i toliko jedni druge čuvamo, podržavamo i volimo da nam je to sjajno i ne tako često iskustvo u pozorištu – naglasio je Pašović.