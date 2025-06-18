Sjajni baletni klasici "Carmen i Bolero" u petak na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo

Baletni klasik „Carmen“ kompozitora Rodiona Šedrina (Shchedrina), u koreografiji i režiji Valentine Turcu, bit će izveden na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u petak, 20. juna u 19:30 sati, a ljubitelji baletne umjetnosti imat će priliku, u istom nastupu, uživati i u baletu „Bolero“ Maurice Ravela, u koreografiji i režiji Takuje Sumitomoa (Takuyae Sumitomoa).

U baletnoj predstavi „Carmen“ igraju: Tamara Ljubičić (Tamara Ljubicic), Oleg Karacev (Oleg Karatsev), Boris Vidaković (Boris Vidakovic), Mihail Mateesku (Mihail Mateescu), Nataša Gaponko (Natasa Gaponko), te Ivan Salonski (Ivan Salonski), Darika Dunganova (Darika Dunganova), Bulat Garejev (Bulat Gareev), Amina Sulejmanagić (Amina Sulejmanagic), Til Čmančanin (Til Cmancanin), Albina Huskić (Albina Huskic), Denis Žučenko (Denis Zhuchenko), Selma Efendić (Selma Efendic), Jimanberdi Mukul (Yimanberdi Mukul), Toko Tatekava (Toko Tatekawa), Masafumi Okuzono (Masafumi Okuzono) i Luisa Eskamila Rodrigez (Luisa Escamilla Rodriguez).

Asistenti koreografkinje su Alenka Ribič i Anton Bogov, scenografkinja je Dinka Jeričević, kostimograf je Mihal Negrin (Michal Negrin), dizajn svjetla potpisuje Aleksandar Cavlek , a baletmajstorica je Mia Jahić.

Baletni ansambl

U baletnoj predstavi „Bolero“ nastupit će baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo kojeg čine:

Tamara Ljubičić (Tamara Ljubicic), Ekaterina Vereščagina (Ekaterina Vereshchagina), Nataša Gaponko, Amina Sulejmanagić, Albina Huskić, Zulejha Kečo Kapidžić , Selma Efendić, Toko Tatekava (Toko Tatekawa), Darika Dunganova , Adelina Mavliutova, Luisa Eskamila Rodrigez (Luisa Escamilla Rodriguez), Dora Kos, Stefi Dželaj (Stefi Xhelaj), Bulat Garejev (Bulat Gareev), Til Čmančanin (Til Cmancanin), Jimanberdi Mukul (Yimanberdi Mukul), Masafumi Okuzono (Masafumi Okuzono), Denis Žučenko (Denis Zhuchenko), Ivan Salonski (Ivan Salonski) i Boris Vidaković (Boris Vidakovic).

Asistentica koreografa je Rijeka Sumitomo (Rieka Sumitomo), scenograf je Josip Lovrenović, kostimografkinja Amra Zulfikarpašić, a baletmajstorica Mia Jahić.

Asistentica koreografa je Rieka Sumitomo, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Amra Zulfikarpašić, te baletmajstorica Mia Jahić.

Premijerna izvedba

Napominjemo, baletna predstava „Bolero“ premijerno je izvedena u sklopu Svečane akademije povodom 40 godina od održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, dok je premijera baletnog klasika „Carmen“ upriličena 5. juna 2024. godine.

Ulaznice za balet „Carmen; Bolero“ mogu se kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.