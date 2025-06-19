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DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama “Uhvati zeca“

Priča o prijateljstvu i načinu na koji nas ono oblikuje, ispunjava, umiruje, izaziva, ohrabruje i plaši u isto vrijeme

Scena iz drame. Nps.ba

I. P.

19.6.2025

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je dramu „Uhvati zeca“ autorice Lane Bastašić.

Režiju potpisuje Lajla Kaikčija, a uloge tumače: Vedrana Božinović, Amra Kapidžić, Dino Bajrović, Una Kostić, Ana-Marija Tomić i Mak Čengić.

„Uhvati zeca“ je priča o prijateljstvu i načinu na koji nas ono oblikuje, ispunjava, umiruje, izaziva, ohrabruje i plaši u isto vrijeme. Smještena u vrijeme u kojem ljudi nestaju, predstava govori o potrazi za identitetom, ljubavi i dječijom nevinosti. O dvije mlade djevojke pred čijim očima će se stvarnost koju su poznavale raspršiti u milion dijelova, a one će od njih pokušati sastaviti barem neke poznate slike.

# DRAMA
# KULTURA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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