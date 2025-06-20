U SARTR-u večeras drama “Podroom”

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Podroom” autora Armina Behrema. Režiju potpisuje Ajla Bešić, a igraju: Faruk Hajdarević, Anastasija Dunjić, Dino Sarija i Edin Koja Avdagić.

Predstava istražuje klimave temelje i mehanizme ljudskih odnosa u vremenu nesigurnosti, u kojem se intenzivni odnosi stvaraju i raspadaju u sve kraćim vremenskim razmacima.

"Bolero" i "Carmen"

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje baletne predstave “Bolero”, kompozitora Morisa Ravela (Maurice) u koreografiji i režiji Takuja Sumitoma (Takuya), te “Carmen”, kompozitora Rodiona Ščedrina (Shchedrin) u koreografiji i režiji Valentina Turcua.

“Da sam ja neko”

U Bosanskom kulturnom centru večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena komedija “Da sam ja neko” autora i glumca Enisa Bešlagića.

“Da sam ja neko” je samo jedan put i jedan odabir onoga što ja jesam danas. Ono što me vodi i da podijelim svoju priču sa svima vama koji gledate srcem. Na svoj način pričam vam ono što ne vidite iza medijske scene… Ovo je jedno lijepo druženje uz mnogo raznih i iskrenih emocija, koje ćemo podijeliti zajedno – kazao je Bešlagić.