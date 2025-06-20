Filmska muzika pod zvijezdama: Spektakl ansambla Spectra na Pozorišnom trgu Susan Sontag

Pozorišni trg Susan Sontag bit će mjesto susreta muzike i emocija u subotu, 21. juna, kada će ansambl Spectra izvesti koncert pod nazivom "Večer filmske muzike". Ovaj događaj je dio specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice 2025!", koji se održava uz podršku Vlade Kantona Sarajevo.

Ansambl Spectra

Ansambl Spectra čine Anamarija Marić (violina I), Corina Stambolić (violina II), Etleva Karadža (viola), Isak Haračić (violončelo) i Elvira Solak (gitara), a koncert će dodatno obogatiti i specijalni gosti – solisti Ileš Bečei i Lejla Jusić, te perkusionista Dario Kos na kahonu.

Publika će imati priliku uživati u bogatom repertoaru prepoznatljivih filmskih tema, među kojima su:

- "Adagio" (Manchester by the Sea),

- "Pavane" (The Tree of Life),

- "A Million Dreams" (The Greatest Showman),

- "Por una Cabeza" (Scent of a Woman),

- "Malena" (Malèna),

- "Libertango" (Frantic),

- "James Bond Theme",

- "L’Estasi dell’Oro" (The Good, the Bad and the Ugly),

- "Queen" (Bohemian Rhapsody).

... i mnoge druge.

Svi aranžmani nose potpis Elvira Solaka, koji je pažljivo adaptirao ove poznate kompozicije kako bi publici pružio jedinstveno muzičko iskustvo.

- Pozivamo vas da zakoračite u svijet emocija, melodija i nezaboravnih filmskih trenutaka. U srcu grada, pod vedrim nebom, odvija se magično veče posvećeno muzici koja je oblikovala naše snove, suze i osmijehe - muzici sa velikog platna. Večer filmske muzike je jedinstven koncert koji kroz zvuke poznatih filmskih tema povezuje generacije, emocije i uspomene. Ansambl Spectra donosi raskošne aranžmane iz nekih od najvoljenijih filmova svih vremena, stvarajući koncertnu čaroliju koja nadilazi riječi - izjavili su članice i članovi ansambla Spectra.

"Kultura na ulice 2025!"

Specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo "Kultura na ulice!" multimedijalnog je karaktera i obuhvata različite forme umjetničkog izraza – od muzike, preko teatra, do performansa. Cilj projekta je da umjetnost učini dostupnom svima, izvan zidova pozorišta, i to kroz angažman mladih profesionalnih umjetnika te visokokvalitetne produkcije.

Ulaz na sve događaje u okviru ovog programa je besplatan.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, organizatori zadržavaju pravo promjene termina i lokacije događaja.