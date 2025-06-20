Sarajevska publika oduševljena live podcastom "Njuz Net" u prepunom Meeting Pointu





U potpuno ispunjenoj dvorani kina Meeting Point, sarajevska publika imala je priliku prisustvovati jedinstvenom događaju – live podcastu najpoznatijih regionalnih satiričara okupljenih oko platforme "Njuz Net".

Popularni satiričari Jelisaveta Miletić, Nenad Milosavljević, Viktor Marković i Marko Dražić izveli su dinamičan i duhovit program koji je publika ispratila uz gromoglasan aplauz i ovacije. Događaj je organizovan u produkciji "Podium Sarajevo", a ovaj sarajevski nastup predstavljao je još jednu potvrdu regionalnog uticaja i popularnosti "Njuz Neta".

Od parodije do ozbiljnog uticaja

"Njuz Net" je nastao 2010. godine kao satirični portal koji objavljuje izmišljene vijesti pod sloganom "Vesti u ogledalu". Do danas su objavili više od 7.000 tekstova, grafika, kvizova i drugih formata koji oponašaju, komentarišu i ismijavaju društveno-političku svakodnevicu regiona. Njihov rad više puta su – nehotično – prenijeli i ozbiljni mediji, ne shvativši da je riječ o satiri.

Publiku i stručnu javnost posebno su zabavljali slučajevi kada su izmišljene vijesti završavale u udžbenicima i na portalima, poput onog iz 2013. kad je u udžbeniku Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu kao istinita navedena Njuzova vijest da je Facebook zabranio korištenje Facebooka zaposlenima tokom radnog vremena.

Od portala do podcasta

Ekipa "Njuz Neta" od 2013. godine učestvuje u kreiranju popularne TV emisije "24 minuta sa Zoranom Kesićem". Od 2020. godine proširili su se i na YouTube, gdje trenutno imaju više od 75.000 pratilaca. Njihov kanal sadrži više podcast formata – "Njuz Podkast", "POPkast" i "Njuz kviz" – u kojima na duhovit način komentarišu sve – od politike do pop kulture.

Za svoj rad su višestruko nagrađivani. Među nagradama se izdvaja nagrada "Dimitrije Davidović" za uređivačku politiku, koju im je 2011. godine dodijelilo Udruženje novinara Srbije. Te godine, priznanje im je dodijeljeno i na SHARE konferenciji za aktivizam na društvenim mrežama.

Njihova misija ostaje ista – kroz humor, ironiju i parodiju propitivati stvarnost, a prema reakcijama sarajevske publike, čini se da je ta formula i dalje itekako uspješna.