Koncert benda "Jusuf Brkić – Trio" 22. juna u Svrzinoj kući

U sklopu specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“ u nedjelju, 22. juna sa početkom u 21:00 sati, u ambijentu Svrzine kuće, muzičar Jusuf Brkić sa svojim bendom Jusuf Brkić – Trio predstavit će novi, savremeni pristup sazlijskoj muzici. U saradnji s perkusionistom Rafidom Subašićem i basistom Zlatanom Džanovićem, ovaj trio donosi inovativno i bogatije zvučno iskustvo tradicionalne muzike koja se uobičajeno izvodi solo.

Cilj ovog projekta jeste da se sazlijska muzika, koja je tradicionalno solistička forma, predstavi u novom svjetlu – kroz trio koji joj daje širu dimenziju i omogućava dublju emocionalnu i ritmičku povezanost sa publikom.

„Jusuf Brkić – Trio se već predstavio publici na prošlogodišnjem festivalu Sarajevo Sevdah Soiree u okviru Sarajevo Film Festivala, kao i na festivalu Desant u Jajcu.

Nova energija

- Ovaj koncert u Svrzinoj kući vidimo kao priliku da u intimnom i inspirativnom ambijentu ponudimo publici jedinstveno muzičko iskustvo i novu energiju u doživljaju sazlijske muzike - izjavio je Jusuf Brkić.

Na koncertu će se izvoditi autentične obrade sevdalinki – kako manje poznatih, tako i onih koje su gotovo otrgnute od zaborava, čime trio želi dodatno doprinijeti očuvanju i reinterpretaciji ovog muzičkog nasljeđa.

O specijalnom programu Kultura na ulice

Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Napominjemo, u slučaju vremenskih neprilika, Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo promjene lokacija i termina, navode u saopćenju iz NPS.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“ je besplatan.