Na prepunom Pozorišnom Trgu Susan Sontag izveden spektakularan koncert „Večer filmske muzike“

Koncert ansambla Spectra, u okviru specijalnog programa NPS “Kultura na ulice 2025!”, večeras je upriličen na prepunom Pozorišnom Trgu Susan Sontag.

Ansambl Spectra kojeg čine Anamarija Marić (violina I), Corina Stambolić (violina II), Etleva Karadža (viola), Isak Haračić na violončelo i Elvira Solaka (gitara), uz specijalne goste soliste Ileša Bečeija i Lejlu Jusić te Darija Kosa (kahon) sarajevska publika ispratila je uz gromoglasan aplauz i ovacije.

Sve aranžmane za ovaj koncert uradio je Elvir Solak.

Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“ je besplatan.