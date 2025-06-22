Mirela Lambić za "Dnevni avaz" o novim projektima, karijeri: Bolest je došla u trenutku kada sam trebala pokazati svoj talent i znanje

Bosanskohercegovačka glumica Mirela Lambić već više od dvije decenije gradi karijeru na sceni, filmu i televiziji, ostavljajući neizbrisiv trag u domaćoj i regionalnoj umjetnosti. Nakon dugog odsustva iz zdravstvenih razloga, vratila se s novom energijom, spremna da publici ponudi još više – i emocija i uloga koje ostavljaju bez daha.

U razgovoru za „Dnevni avaz“ govorila je o ulozi u švedskoj seriji „A Life's Worth“, karijeri punoj izazova i povratku na scenu kroz predstavu „Tebe ljubi duša moja“, čija je premijera zakazana za 26. juni u Kamernom teatru 55.

Ispit iz opklade

Kako je došlo do toga da zaigrate u jednoj švedskoj seriji – je li riječ o audiciji, preporuci ili zanimljivom spletu okolnosti?

- Moj život je, u suštini, prilično apsurdan i satkan od zanimljivih spletova okolnosti – od ranog djetinjstva pa sve do danas. Međutim, kada je riječ o mom poslu, sve se uglavnom svodi na audicije, kao i ovaj projekat, iako moram priznati da na njih nisam često pozivana.

Koliko Vam znači što ste postali dio jednog međunarodnog projekta – osjećate li da Vam to otvara neka nova vrata u karijeri?

- Moj dosadašnji profesionalni put naučio me da se karijera često gradi na načine koji nemaju mnogo veze sa suštinom poziva. A suština bi, zapravo, trebala biti profesionalni odnos i sam dar. Tu iluziju sam prevazišla nakon povratka s dugog i teškog bolovanja koje je trajalo gotovo 15 godina. Audicija za ovaj projekt desila se vrlo brzo nakon mog povratka, i ono što mi je bilo posebno zanimljivo bio je rad s izuzetnim rediteljem Ahmedom Abdullahijem. On je vrlo pristupačan i inspirativan, pa je rad s njim bio izuzetno lagan i podsticajan. Iskreno se nadam i voljela bih da opet sarađujemo.

Vaša karijera traje više od dvije decenije. Kada ste prvi put osjetili da Vam je gluma više od profesije – da je to poziv, nešto dublje?

- Gluma nikada nije bila moj prvi izbor – zapravo, željela sam studirati arhitekturu. Na prijemni ispit na ASU sam izašla, da tako kažem, iz opklade. Nije me ni najmanje zanimala, sve dok nisam prošla u uži izbor. Tada sam doslovno „poludjela“ za glumom i prepoznala da mi savršeno odgovara. Život mi je kasnije više puta potvrdio da je to idealan posao za mene – beskrajno zanimljiv.

Igrali ste i u klasičnim dramskim ostvarenjima i u popularnim humorističkim serijama. Gdje se osjećate „najviše svojom“?

- Zaista sam imala priliku da se okušam u potpuno različitim formama, uključujući i dječije emisije, koje su, posebno dok sam bila mlađa, bile vrlo poučne i zanimljive za mene kao glumicu. Nažalost, bolest je stigla baš u trenutku kada sam trebala pokazati sve što sam do tada naučila. Nekada sam to doživljavala kao veliku nepravdu, ali danas vjerujem da je to jednostavno moralo tako biti. Duboko vjerujem da ništa nije slučajno. Najviše se osjećam svojom kada imam priliku raditi raznovrsno – drama pa humor, predstava pa film. U mojim snovima, to je idealna dinamika.

Šta za Vas predstavlja najveću profesionalnu satisfakciju – aplauz publike, priznanja ili onaj tihi trenutak kada osjetite da ste „pogodili“ lik?

- Definitivno – tihi trenutak kada osjetim da sam pogodila lik.

Neugodno iskustvo

Kao žena koja se već godinama uspješno kreće kroz svijet teatra, filma i televizije – jeste li se suočavali s izazovima koje Vaše muške kolege možda nisu morale proći?

- Ženama u ovom poslu je, nažalost, mnogo teže od samog početka. Uloga za muškarce ima više, često su razrađenije i dublje. Također, od žene se često očekuje da se „svidi“ – najprije reditelju, pa onda svima ostalima, što je dodatni teret koji nosimo i prije bilo kakvog razgovora o poslu. Na samom početku karijere imala sam i jedno neugodno iskustvo s mnogo starijim kolegom, koje me zateklo i zbunilo, ali me istovremeno pripremilo na sve što može doći.