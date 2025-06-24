Već skoro trideset godina traje uspješna kulturna saradnja Zenice i Jalove

Već gotovo trideset godina traje uspješna i plodotvorna saradnja između grada Zenice i turske Jalove u oblasti kulture. Ova veza posebno je izražena kroz saradnju kulturno-umjetničkih društava i folklornih ansambala s obje strane.

Saradnja je započela prije 21 godinu, kada su zenički ansambli postali redovni gosti festivala koji se održava u Jalovi povodom Dana oslobođenja tog grada, početkom druge polovine jula. Tokom perioda od 2004. do 2020. godine, na festivalima u Yalovi i okolnim gradovima nastupali su ansambli "Zenica" i "Bosniafolk", te društva "Filigran" i "Gorica". Od 2021. godine, učešće na festivalu YAFEM redovno uzima i folklorni ansambl KUD-a "Željezara" iz Zenice.

Na svoju prvu evropsku turneju krenulo je 19. juna 2025. godine kulturno-umjetničko društvo "Turkuaz" iz Yalove, a njihova prva stanica bio je upravo grad Zenica i Bosna i Hercegovina. Po dolasku, članovi ansambla obišli su Turski park na Kamberovića polju i centar grada. Sljedećeg dana upriličeno je zajedničko druženje na Smetovima, gdje su nakon obilaska spomen-obilježja uslijedili nastupi u restoranu "Tapas". Pored domaćina iz KUD-a "Željezara", nastupili su i gosti iz Turske, članovi društva "Turkuaz", kao i KUD "Putovići".

Tokom večeri, predstavnici turskog ansambla uručili su priznanja zaslužnim članovima KUD-a "Željezara", među kojima su Eldar Alajbegović, predsjednik društva, koreograf Arin Kadrić, te Adel Sinanović, prethodni predsjednik. Također, koordinator saradnje dobio je posebno priznanje za doprinos ovom dugogodišnjem partnerstvu. S druge strane, domaćini su prigodne nagrade uručili Muratu Şolenu, predsjedniku "Turkuaza", i njegovom zamjeniku Bülentu Sonmezleru. Posebno su pohvaljene i kreativnost i profesionalizam mlade voditeljice programa Amine Arifović, koja je uspješno predstavila zeničku i bosanskohercegovačku kulturu.

Nakon boravka u Zenici, turski ansambl nastavio je turneju prema Veneciji, a planirane destinacije su i Francuska, Holandija, Njemačka, Mađarska, Srbija i Kosovo, gdje će takođe nastupiti na festivalima i kulturnim događajima.

Saradnja Zenice i Yalove nastavlja se već sredinom jula kada je KUD "Željezara" pozvan da nastupi na 28. festivalu folklora i tradicije u Yalovi.

Ova dugogodišnja kulturna razmjena ne samo da jača prijateljstvo između dva grada, već i promoviše bogatstvo tradicije, običaja i umjetnosti na obostranu radost.