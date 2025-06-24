Stjepan Mesić, ambasador Jurkić i dr. Vahudin Žugor oduševljeni knjigom Harisa Dubice: “Pisma snova” postaje film

Poznati bosanskohercegovački režiser i pisac Haris Dubica sastao se s bivšim predsjednikom Republike Hrvatske Stjepanom Mesićem, koji nije krio oduševljenje njegovom knjigom Pisma snova.

Djelo koje je već osvojilo srca čitatelja u regiji sada se sprema za prelazak na veliko platno, a Dubica je u punom zamahu priprema za snimanje filma. U srdačnom razgovoru, Mesić je pohvalio Dubičin talent i hrabrost da kroz intimnu i emotivnu priču dotakne teme univerzalnih ljudskih vrijednosti, snova i unutarnje borbe.

Potrebno regiji

- Pisma snova je više od knjige – to je poziv na razmišljanje i empatiju. Ovakve priče trebaju našoj regiji - izjavio je Mesić nakon sastanka.

Knjiga je naišla i na podršku uglednog doktora Vahudina Žugora, čija životna priča kao da je pisana u Hollywoodu. Iz rodne Banja Luke je došao u Njemačk bez novca i poznanika. Danas je vodeći robotski hirurg u Njemačkoj. Žugor je istakao koliko su “Pisma snova” važna za razumijevanje emocionalne dimenzije svakodnevnog života.

- Dubica kroz svoja pisma ulazi duboko u čovjekovu unutrašnju borbu, što je izuzetno vrijedno s aspekta psihološke i duhovne ravnoteže - kazao je dr. Žugor, dodajući kako knjiga ima potencijal da pozitivno utiče na mentalno zdravlje čitatelja.

Susretu je posredovao počasni konzul BiH za Gvineju i Obalu Slonovače, a koji je ujedno i uspješni biznismen, Dalibor Jurkić. Jurkić još jednom potvrđuje da istinski uspjeh ne znači zaboraviti svoje korijene.

Svojim bogatim međunarodnim iskustvom i širokom mrežom poznanstava u svijetu politike, kulture i sporta. Jurkić naglašava kako će uz Harisa biti i u budućnosti, te mu dati svoj maksimalni doprinos. Svojim radom stekao je ugled ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom Evrope i svijeta, ostajući pritom snažno vezan za zemlju iz koje potiče.

Strane investicije

Njegov humanitarni rad, napori u privlačenju stranih investicija i lična posvećenost razvoju BiH pokazuju da domovina nikada nije izašla iz njegovog srca, što je potvrdio i ovim gestom.

Dubica, koji je poznat i po radu s brojnim zvijezdama estrade, rekao je da mu podrška predsjednika Mesića, doktora Žugora, te ambasadora Jurkića puno znači te da su mu sve trojica dali dodatni podsticaj u realizaciji filmskog projekta.

- Kada ljudi iz različitih sfera prepoznaju vrijednost vaše priče, to je znak da radite nešto što ima širi značaj - izjavio je Dubica.

Film Pisma trebao bi početi sa snimanjem 2025. godine. Dubica je najavio da će film imati snažnu regionalnu glumačku postavu te da će se snimati na više lokacija.