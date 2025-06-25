Ljetne večeri Studio Teatra: Predstavljen program devetog međunarodnog festivala

Deveto izdanje Međunarodnog teatarskog festivala Ljetne večeri Studio Teatra 2025 bit će otvoreno 2. jula predstavom "Džepovi puni kamenja" beogradskog pozorišta YugoArt.

Festival će trajati do 6. jula, a održavat će se na Ljetnoj sceni Doma armije i Bošnjačke zajednice kulture u Zenici.

Direktor festivala Nusmir Muharemović je na današnjoj konferenciji za medije otkrio da publiku očekuje pet raznovrsnih predstava, uključujući dvije iz Srbije i Hrvatske.

- Posebno ističem da imamo tri komedije: "Džepovi puni kamenja" iz Beograda 2. jula, "Kako misliš mene nema", zagrebačkog Teatra Exit, 5. jula, te "Državni lopov" u produkciji Studio Teatra Zenica, 6. jula, kojom tradicionalno zatvaramo festival - rekao je Muharemović.