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ZENICA

Ljetne večeri Studio Teatra: Predstavljen program devetog međunarodnog festivala

Publiku očekuje pet raznovrsnih predstava, uključujući dvije iz Srbije i Hrvatske

Najava festivala. Društvene mreže

A. P.

25.6.2025

Deveto izdanje Međunarodnog teatarskog festivala Ljetne večeri Studio Teatra 2025 bit će otvoreno 2. jula predstavom "Džepovi puni kamenja" beogradskog pozorišta YugoArt.

Festival će trajati do 6. jula, a održavat će se na Ljetnoj sceni Doma armije i Bošnjačke zajednice kulture u Zenici.

Direktor festivala Nusmir Muharemović je na današnjoj konferenciji za medije otkrio da publiku očekuje pet raznovrsnih predstava, uključujući dvije iz Srbije i Hrvatske.

- Posebno ističem da imamo tri komedije: "Džepovi puni kamenja" iz Beograda 2. jula, "Kako misliš mene nema", zagrebačkog Teatra Exit, 5. jula, te "Državni lopov" u produkciji Studio Teatra Zenica, 6. jula, kojom tradicionalno zatvaramo festival - rekao je Muharemović.

Konferencija za medije. FENA

Program obuhvaća i predstavu za djecu "Zmaj i nogometaševa kći" u izvedbi Centra za kulturu i mlade Općine Centar Sarajevo 4. jula, dok će drama Hasanaginica prikazati klasičnu bosanskohercegovačku ljubavnu priču.

Muharemović je posebno naglasio važnost Hasanaginice, koju smatra najznačajnijom predstavom u dosadašnjoj historiji festivala. Također, govoreći o kultnoj predstavi "Državni lopov", otkrio je da 5. augusta obilježava punih 20 godina igranja.

- Do sada smo je izveli više od 400 puta, a nedavno je na festivalu na Krku proglašena najboljom predstavom. Ovo je jedan od najdugovječnijih naslova u regiji - dodao je direktor festivala.

Tom prilikom ukazao je i na izazove u organizaciji, posebno one finansijske, te izrazio razočaranje zbog toga što vlasti još nisu prepoznale značaj festivala.

Kreativni direktor Mirza Begović najavio je i posebne radionice i igraonice za djecu, kako bi ih na zabavan način uveli u svijet pozorišta i odgojili kao buduću publiku.

# NUSMIR MUHAREMOVIĆ
# KULTURA
# FESTIVAL
# STUDIO TEATAR
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