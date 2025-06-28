Vesna Dedić za "Avaz": Birala sam dušu, a ne kvadrate i funkcije

Vesna Dedić, jedna od najprepoznatljivijih novinarki i spisateljica s prostora bivše Jugoslavije, već decenijama zrači dostojanstvom, elokvencijom i nepokolebljivim profesionalizmom.

Za „Dnevni avaz“ otvoreno je govorila o stanju u novinarstvu, ličnim granicama, majčinstvu, ali i o novom rukopisu koji sprema za jesen.

Velike razlike

Godinama ste prepoznatljivo lice domaćeg novinarstva. Kako danas gledate na početke karijere i koliko se novinarstvo promijenilo od tada?

- Svijet se promijenio, pa samim tim i novinarstvo. Nisam nostalgična i rijetko spominjem vrijednosti na kojima sam odrastala kao novinarka, osim kada se krše osnovna pravila zanata, kodeksa časti i pismenosti. Tačno je da je na prostorima bivše Jugoslavije, zemlje u čijem sam sistemu odrastala i učila, bilo više pismenih ljudi, pa su samim tim i novinari imali veću odgovornost i bili kreativniji. Danas se niko ne stidi „copy-paste“ manira, a u vrijeme kada sam ja počinjala, to je bila sramota. Ogromna je razlika i u činjenici da je čak i devedesetih bio manji utjecaj podobnih novinara i marioneta raznih centara moći nego danas, kada je riječ „čast“ gotovo potpuno izgnana iz redakcija.

Emisija „Balkanskom ulicom“ ostavila je dubok trag na regionalnoj sceni. Postoji li intervju koji je posebno obilježio Vas lično?

- Sigurna sam da ni ja ni moje dijete ne bismo bili isti da na mojoj duši nisu ostavili trag svi sagovornici iz „Balkanske ulice“. Imati privilegiju da jednom sedmično kući poneseš bar jednu mudru rečenicu ili novi ugao gledanja – to je dar s neba. Ne mogu izdvojiti jedan intervju jer od preko hiljadu razgovora, svaki mi je nešto značio. Važnije mi je da su moji gledaoci imali svoje omiljene „Balkanske ulice“ koje su ih inspirisale, tješile i koje su poželjeli gledati više puta.

Vaši romani se često bave jakim ženskim likovima, ljubavima i prelomnim životnim trenucima. Koliko toga dolazi iz ličnog iskustva, a koliko iz empatije prema tuđim pričama?

- Svi moji romani su u isto vrijeme i melodrame i sage i društvene hronike. Svaki započinjem kao da se pripremam za novinarsko istraživanje – sa mnogo zapisa i ispovijesti ljudi koji su mi povjerili svoje životne priče. U posljednjoj verziji romana svojim junacima poklonim ono što se nagomilalo na mojoj duši.

Najavili ste da uskoro objavljujete nešto što nije ni roman ni autobiografija. Možete li nam otkriti o čemu je riječ i šta publika može očekivati?

- Čudo je kako na pohvale čitateljki reagujem kao zaljubljena tinejdžerka! Kad sam shvatila da je roman „Prvi i posljednji pogled“ postao bestseler za svega nekoliko dana, poželjela sam da ih obradujem već za Sajam knjige u oktobru. Pišem nešto što nosi radni naziv „Emotivni kuvar“. U četiri poglavlja opisujem vrijeme, ljude i jela mog djetinjstva, zatim Lenkinog odrastanja, recepte za večere i doručke koje sam spremala muškarcima koje sam voljela, te jela koje su junakinje mojih romana spremale svojoj djeci i partnerima. Bit će to emotivno putovanje kroz atmosferu i mirise kuhinje jedne prosječne porodice bivše Jugoslavije, devedesetih i početka novog vijeka. Uživam dok pišem i vjerujem da će koristiti mnogim mladim ženama i mamama.

Granica je bitna

Kao neko ko piše o emocijama i intimi, gdje povlačite granicu između privatnog i javnog u vlastitom životu?

- Odgovaram na sva pitanja za koja pretpostavljam da moji odgovori mogu koristiti mladim čitateljkama i gledateljkama. Što se tiče ljudi koji čine moj život, a nisu javne ličnosti – tu sam puna obzira. Na prvom mjestu je Lenka, koja još od osnovne škole ne želi biti dio javnosti i klonila se fotoreportera čak i na promocijama mojih romana. Moja porodica, prijatelji i muškarci koje sam voljela nisu javne ličnosti i ne želim ih izlagati medijima, posebno danas kad se sve lako izvrne i završiš u mulju – ni kriv, ni dužan.