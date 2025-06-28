Opera "Gallantry" premijerno izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, prva repriza u ponedjeljak

Na sceni Narodnog pozorišta večeras je premijerno izvedena spektakularna opera „Gallantry“ kompozitora Douglasa Moora, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom je dirigovao maestro Bakir Samardžić, u režiji Aleksandra Nikolića.

Ovom premijerom Opera Narodnog pozorišta Sarajevo zaokružilo je trilogiju američkih kompozitora Gian Carla Menottija, Georgea Gershwina i Douglasa Moora.

U predstavi su učestvovali Opera NPS, članovi Baleta NPS i Sarajevska filharmonija.

U operi „Gallantry“ uloge su ostvarili: Jana Cvetković, Hana Salihović, Ermin Ašćerić, Erol Ramadanović te članovi baletnog ansambla Ivan Salonski, Jovana Milosavljević Lovrenović, Sabina Sokolović, Selma Štrbo, Nadža Pušilo, Til Čmančanin, Bulat Gareev i Goran Staniškovski.

Kritika jednog društvenog modela

- Gallantry je opera koja svjesno ulazi u jezik sapunice kako bi ga razoružala iznutra. U njenom jezgru je kritika jednog društvenog modela koji je ženama obećavao identitet kroz potrošnju, a zapravo ih pretvarao u potrošačice sopstvenih frustracija. Sapunice, proizvod sredine vijeka, bile su reklame sa radnjom. Snovi američkih domaćica o ljepoti, ljubavi i dostojanstvu bili su filtrirani kroz idealizovane junakinje koje su živjele tačno onako kako im reklame nalažu. U toj perverziji snova - gdje utjeha dolazi u obliku sapuna, voska i ruža - Gallantry nalazi svoj ironični ton. I upravo zato je opera: jer zna da podigne kič na pijedestal samo da bi ga oborila. Kada opera imitira sapunicu, a sapunica je već imitacija života, nastaje dvostruka refleksija. Gallantry koristi ovu dvostruku distancu da bi precizno secirala jedno doba: Ameriku 1950-ih, kada su žene bile zatvorene u domu, zatrpane poslovima i usmjerene ka nedostižnom idealu ženstvenosti. Televizija im je davala eskapizam, ali pod uslovom da ostanu taoci reklama. Savršena žena iz sapunice nije postojala, ali proizvodi koje je koristila - sapuni, voskovi, kreme - bili su stvarni. Ova opera nas poziva da slušamo, ali i da gledamo pažljivo: u svetu u kojem je i ljubav samo reklama, šta ostaje autentično - zapisao je reditelj Aleksandar Nikolić

U sklopu premijernog izvođenja opere „Gallantry“ izvedena je opera buffa „Telefon“ kompozitora Gian Carla Menottija, u režiji Aleksandra Nikolića uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom je dirigovao maestro Bakir Samardžić te broadwayska jazz opera „Blue Monday“ kompozitora Georgea Gershwina, u režiji Aleksandra Nikolića, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom je dirigovao maestro Bakir Samardžić.

U naslovnim ulogama u operi „Telefon“ slušali smo Aidu Čorbadžić i Erola Ramadanović, te uživali u igri članova baletnog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Scenografiju potpisuje Josip Lovrenović, kostimska rješenja uradila je Ata Omerbašić, a koreografiju Aleksandar Ilić.

U jazz operi „Blue Monday“ uloge su ostvarili: Ileš Bečei, Melisa Hajrulahović -Tomić, Tomislav Perić, Siniša Markanović, Nedim Bašić, Adis Ismić, Željka Katavić Pilj, Dorijan Marić i članovi baletnog ansambla NPS. Koreografkinja je Belma Čečo Bakrač, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Senka Ranosavljević, dizajner svjetla Moamer Šaković.

Prvo reprizno izvođenje

Prvo reprizno izvođenje je u ponedjeljak, 30. juna sa početkom u 19:30 sati.

Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta, saopćeno je iz NPS.