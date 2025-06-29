U Opatiji svečano otvorena multimedijalna izložba "Indexi u svemu naj, naj, naj"

U četvrtak je u bajkovitom ambijentu Vile Angiolina Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji svečano otvorena multimedijalna izložba o kultnim Indexima.

Nakon uspješne premijere u Sarajevu tokom 2023/24. godine kada je izložba prezentirana u Štrosmajerovoj ulici u okviru tradicionalne novogodišnje manifestacije "Muzikom kroz Štrosmajerovu", opatijsko izdanje obogaćeno je brojnim originalnim eksponatima i audio-vizuelnom građom.

Otvorenju izložbe, pored brojnih zvanica iz kulturnog i javnog života Hrvatske i Bosne i Hercegovine prisustvovali su i članovi Indexa: Fadil Redžić, Ranko Rihtman, Nenad Neno Jurin, Slobodan Bobo Misaljević i Miroslav Šaranović. Izložbu je otvorio gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin koji je prisutnima gostima poželio dobrodošlicu, zahvalivši se organizatorima izložbe Hrvatskom muzeju turizma na čelu sa ravnateljicom Natašom Ivančević, autorici projekta i izložbe Amini Abdičević, autorici postava i koncepta izložbe u Hrvatskom muzeju turizma Ladi Sega, saradnici na projektu, muzejskoj savjetnici Vesni Leiner i Ambasadi Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj.