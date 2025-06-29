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BAJKOVIT AMBIJENT

U Opatiji svečano otvorena multimedijalna izložba "Indexi u svemu naj, naj, naj"

Otvorenju izložbe, pored brojnih zvanica iz kulturnog i javnog života Hrvatske i Bosne i Hercegovine prisustvovali su i članovi Indexa

dostupna za pogledati do 27. jula - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
E. A.

29.6.2025

U četvrtak je u bajkovitom ambijentu Vile Angiolina Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji svečano otvorena multimedijalna izložba o kultnim Indexima. 

Nakon uspješne premijere u Sarajevu tokom 2023/24. godine kada je izložba prezentirana u Štrosmajerovoj ulici u okviru tradicionalne novogodišnje manifestacije "Muzikom kroz Štrosmajerovu", opatijsko izdanje obogaćeno je brojnim originalnim eksponatima i audio-vizuelnom građom.

Otvorenju izložbe, pored brojnih zvanica iz kulturnog i javnog života Hrvatske i Bosne i Hercegovine prisustvovali su i članovi Indexa: Fadil Redžić, Ranko Rihtman, Nenad Neno Jurin, Slobodan Bobo Misaljević i Miroslav Šaranović. Izložbu je otvorio gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin koji je prisutnima gostima poželio dobrodošlicu, zahvalivši se organizatorima izložbe Hrvatskom muzeju turizma na čelu sa ravnateljicom Natašom Ivančević, autorici projekta i izložbe Amini Abdičević, autorici postava i koncepta izložbe u Hrvatskom muzeju turizma Ladi Sega, saradnici na projektu, muzejskoj savjetnici Vesni Leiner i Ambasadi Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj.

Gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin izrazio je nadu da se ovaj kulturni događaj sjajno uklopio u opatijsku manifestaciju "Retro Opatija", te da vjeruje da je ovo tek početak uspješne saradnje i poveznice između dva grada Opatije i Sarajeva.

Izložba će za sve zainteresirane posjetitelje biti dostupna za pogledati do 27. jula.

# OPATIJA
# IZLOŽBA
# INDEXI
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