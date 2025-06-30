Damir Kustura za "Dnevni avaz" o postignućima i novim ulogama: Gluma je maraton, ne jedna trka

Bosanskohercegovački glumac Damir Kustura već skoro dvadeset godina prisutan je na pozorišnoj i filmskoj sceni. Njegov rad karakteriziraju temeljitost, posvećenost i snažna ljubav prema profesiji.

U razgovoru za „Dnevni avaz“ otkrio je kako gleda na glumu, rad s mladima, domaću produkciju i šta ga danas najviše pokreće.

Dvije decenije

- Iduće godine slavim dvije pune decenije. Glumački posao je proces koji nikad ne staje. Svaka uloga, bilo u teatru ili na filmu, ostavi trag. Danas sam mnogo smireniji, zreliji i svjesniji svega što me okružuje nego prije 19 godina kad sam počeo profesionalno raditi – istakao je Kustura.

Osvrnuo se na svoju ulogu u seriji „Kotlina“, te ističe da svaki rad, pa i najmanji, u domaćoj produkciji mu mnogo znači.

- Svakako da je značajna uloga jer je dolazila iz okruženja koje poznajem, ali kroz prizmu drugačijeg narativa. Priprema kao i svaka, uključivala je analizu lika, situacija, konsultacije s rediteljem, mnogo razmišljanja i karaktera. Suradnja s Danisom Tanovićem i Aidom Begić na seriji „Kotlina“ me je profesionalno i lično obogatila – naveo je Kustura.

Pored glumačke karijere, Kustura je usmjeren i na rad s mladim ljudima, te ističe da ga takav vid angažmana uvijek vraća osnovama.

- Njihova hrabrost, neiskvarenost i iskrena radoznalost me često podsjećaju zašto volim glumu. Istovremeno, učeći njih, mnogo toga naučim od njih – rekao je glumac.

Balans nije lagan

Zatim, ističe i da mladi moraju biti svjesni da je edukacija izuzetno bitna za glumca, jer sve što dođe preko noći, tako i prođe.

- Gluma je maraton, ne jedna trka. Informacija je samo informacija, nije znanje. Površna prepoznatljivost ne može zamijeniti ozbiljan rad na sebi, na scenskom govoru, pokretu, glasu. Umjetnost traži vrijeme, strpljenje, traži cijelog čovjeka sa svim njegovim vrlinama i manama – kazao je Kustura.

Pored pozorišnih uloga, tu su i filmske, a Kustura ističe da balans nije lagan, te da nerijetko ne zavisi od samog glumca.

- Mnogi faktori utiču na to hoće li neko biti angažiran ili ne. Svaki segment nosi svoju vrijednost, svaki segment čini glumca glumcem. Pozorište je temelj i izvor. Tamo sam „kod kuće“, iako me u posljednje vrijeme više ima na filmu – što mi, moram priznati, prija – kazao je Kustura.

Znanje i kvalitet

Pored ostvarenja u domaćim produkcijama, Kustura je postigao i to da stane rame uz rame sa svjetskim glumcem Džerardom Batlerom (Gerard Butler).

- To je iskustvo koje vas uvjeri da imamo znanje i kvalitet koji može stajati rame uz rame sa svjetskim standardima. Bilo mi je dragocjeno, ne samo kao profesionalni iskorak, već i kao potvrda da naš glas može i treba da se čuje globalno – istakao je Kustura.