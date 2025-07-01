Predstava "Konačari" u konkurenciji za prestižne nagrade na Pozorišnim igrama BiH

Predstava Narodnog pozorišta Sarajevo "Konačari" autora Nenada Veličkovića, u režiji Marka Misirače, bit će izvedena na 44. Pozorišnim igrama BiH u Jajcu 3. jula.
Glumačku ekipu čine Izudin Bajrović, Kaća Dorić, Sanela Pepeljak, Sara Seksan, Vedran Đekić, Merima Lepić Redžepović, Edhem Husić, Semir Krivić i Emina Muftić.
Predstava se bavi temom očuvanja multikulturalne baštine kroz muzejski prostor, simbolizirajući bogatstvo bosanske historije i potencijala. Dramaturgiju potpisuje Mirza Skenderagić, dok su za scenografiju, kostime i muziku zaslužni Gorčin Stojanović, Lejla Hodžić i Igor Motl.
Predstava je podržana od strane Fondacije "Friedrich Ebert Stiftung BiH" i BHRT-a. Nagrade će dodijeliti stručni žiri i publika Jajca, a festival je najvažniji pozorišni događaj u BiH.