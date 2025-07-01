Domagoj Zelenika za "Avaz" o novom romanu: Pisanje nije posao, za mene je nešto svetije od toga

- „Mama bi plakala da zna“ je moja prva knjiga koja nije roman. Nakon što sam završio „Umrijet ćeš na jesen“, znao sam da sljedeći rukopis mora biti nešto drugačije, zaista novo. Oduvijek sam htio napisati knjigu ovog tipa – zbirku tekstova podijeljenu u pet poglavlja, gdje svaki tekst ima svoje mjesto i svoju svrhu. Već sada dobijam pozitivne povratne informacije i zaista sam zadovoljan smjerom u kojem ide – kaže Zelenika.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Zelenika otkriva kako nastaje njegovo pisanje, zbog čega ova knjiga zauzima posebno mjesto u njegovoj karijeri, ali i kako vidi ulogu književnosti u današnjem svijetu.

Mladi pisac iz Mostara Domagoj Zelenika, koji se već etablirao kao jedno od najzanimljivijih književnih imena nove generacije, objavio je knjigu „Mama bi plakala da zna“.

Iako se radi o knjizi drugačijeg formata, autor ne želi praviti rang-listu između svojih djela.

- Ne bih nikada kategorizirao svoje knjige po važnosti. Svaka od njih mi je dala nešto posebno – nova poznanstva, iskustva, prilike. Ova posljednja mi je možda trenutno najdraža, ali vjerujem da je to zato što je još svježa. Svaka ima svoje detalje zbog kojih mi je posebna i važna – ispričao je Zelenika.

Za razliku od onih koji svakodnevno pišu, Domagoj inspiraciju pušta da dođe spontano.

- Ne pišem svakodnevno i nikada to ne bih mogao. Pisanje za mene nije posao, već nešto svetije. Pišem kada je trenutak za to. Konkretno, za ovu knjigu, puštao sam da se stvari dogode. Neki tekstovi su nastali dok sam radio sasvim druge stvari, pa bih ih zapisao i ostavio za kasnije – kazao je Zelenika.

Dodaje i to da voli čuti šta ljudi misle o tekstovima, te se ne moraju mišljenja uvijek podudarati i biti ista.

- Uvijek me fasciniralo kako stotinu ljudi može jednu rečenicu protumačiti na stotinu načina – to je za mene jedna od najvećih ljepota književnosti – kaže Zelenika.

Pisac se ne postaje

Na pitanje kada je znao da želi biti pisac, Zelenika priznaje da je taj osjećaj bio prisutan od najranijih dana.

- Oduvijek sam pisao, ali sam mislio da to svi rade, samo imaju pametnijeg posla. U osnovnoj školi nisam ni razmišljao o tome kao o talentu. Tek u srednjoj sam počeo pisati ozbiljnije, i eto – korak po korak, stigli smo ovdje. Vjerujem da je sve to već negdje bilo posloženo unaprijed, nije tu bilo mnogo mog plana – rekao je Zelenika.

Nezamjenjiva uloga

U vremenu brzih i površnih sadržaja, Zelenika smatra da književnost ima nezamjenjivu ulogu, jer ljudi se brzo zasite površnih stvari, te se onda vraćaju umjetnosti.

- Neke od najljepših stvari na svijetu stvorili su umjetnici. I ono što me posebno raduje – mladi danas čitaju mnogo više nego što to društvo misli. O tome bi se moglo mnogo pričati – navodi Zelenika.