Umro novinar, književnik i glumac Renato Baretić

Novinar, književnik, scenarist i glumac Renato Baretić umro je u 63. godini u splitskoj bolnici, potvrdila je u utorak porodica.

Roman "Osmi povjerenik" smatra se Baretićevim najboljim djelom za koji je dobio brojne književne nagrade, a kasnije je adaptiran u istoimeni film. Objavio je devet knjiga, što romana, zbirki priča i poezije.

Rođen je u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu studirao fonetiku i komparativnu književnost, a 1983. godine zapošljava se kao novinar i piše za brojne hrvatske novine i magazine, prenosi Hina.

Među ostalim jedno je vrijeme bio i kolumnist Slobodne Dalmacije. Sarađivao je u TV projektima. Bio je koscenarist TV serije Novo doba. Zajedno s Ivicom Ivaniševićem, Antom Tomićem, Juricom Pavičićem i Alemom Ćurinom pokrenuo je kulturni časopis Torpedo, iz kojeg je kasnije izrastao FAK.

Baretić je posjedovao svestrana znanja te je bio poznat kao sastavljač pitanja za televizijske kvizove.

On je jedan od osnivača splitske kulturno-zabavne manifestacije Pričigin.