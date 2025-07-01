Otvorena izložba "Imami šehidi – žrtve genocida u Srebrenici" u BKC-u Tuzla

U Velikoj galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona večeras je otvorena izložba "Imami šehidi – žrtve genocida u Srebrenici", u okviru manifestacije "Dani sjećanja na genocid u Srebrenici".

Izložbu je otvorio muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović, ističući da je riječ o izuzetno značajnom projektu koji svjedoči o časnom zalogu imama šehida koji su ubijeni u genocidu nad Bošnjacima Srebrenice.

- Naše večerašnje sjećanje na sve časne šehide potaknuto je jednim iznimno samoprijegornim i nadahnutim trudom – izložbom s veoma poučnom riječju i slikom - kazao je muftija Fazlović.

Prvi istraživački projekt

Autor izložbe, Emir Šečić iz Instituta za društvena i religijska istraživanja, pojasnio je da je riječ o prvom istraživačkom projektu koji sistematski obrađuje stradanje imama tokom genocida.

Postavka uključuje 25 umjetničkih portreta ubijenih imama, njihove biografije, fotografije džamija u kojima su službovali i nišane.

Četvorica imama do danas nemaju mezar, a njihovi portreti simbolično su predstavljeni crnim kvadratima.

Govoreći o značenju šehida u islamu, muftija Fazlović je podsjetio na posebno mjesto koje im pripada zbog njihove spremnosti da žrtvuju vlastiti život braneći vjeru, dom i slobodu.

Izložba je rezultat višemjesečnog rada i temelji se na istraživanju rukopisa o imamima srebreničkog kraja iz perioda 1992–1995. godine.

Portrete je naslikao akademski slikar Fikret Ibričić, zbog nedostatka kvalitetnih fotografija, a svaki prikaz uključuje džamiju u kojoj je imam službovao i, gdje je to moguće, mjesto ukopa.

Uloga imama

Muftija Fazlović je posebno istakao ulogu imama i u periodu nakon agresije, naglašavajući njihovu žrtvu i istrajnost na putu povratka i obnove džemata.

- Nemjerljivo mnogo su dali u borbi Bošnjaka za pravo na život, čast, vjeru i jezik. Njihova uloga je vidljiva i u naporima Islamske zajednice da se uspostave memorijalni centri i šehidska mezarja koja čuvaju istinu o genocidu - kazao je Fazlović.

Izložba će u Tuzli ostati otvorena do 7. jula, nakon čega će biti preseljena u Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, gdje će biti dostupna do 8. augusta.