Mostar Sevdah Reunion otvorio 29. Baščaršijske noć

Grupa Mostar Sevdah Reunion večeras je otvorila 29. izdanje festivala Baščaršijske noći u Sarajevu, priredivši nezaboravan koncert uz sevdalinke kao što su "Mostarski dućani", "Prošetala Suljagina Fata" i "Mene majka jednu ima".

Bend je također premijerno izveo pjesme sa svog novog albuma "Bosa Mara".

Njihov prethodni album "Lady Sings The Balkan Blues" osvojio je prvo mjesto na "Transglobal World Music Charts" i nagradu za najbolju grupu 2024. godine prema magazinu "Songlines".

Baščaršijske noći, kultni festival Sarajeva, okuplja građane i turiste i ove godine nudi bogat kulturni program.