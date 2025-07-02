Režiser Marko Misirača za „Avaz“ o „Konačarima“: Igranje na festivalu u Jajcu ima posebnu simboliku

Osvrnuo se i na značaj toga što se predstava igra u Jajcu, te se dotakao i same tematike „Konačara“.

- Mnogo mi znači, jer festival u Jajcu ima dugu i značajnu tradiciju. Osim MESS-a, koji je međunarodni festival, ovo je zapravo najstariji i najvažniji domaći festival posvećen isključivo pozorištu. Veže me i lično mnogo za taj festival, bio sam selektor, član žirija i više puta sam učestvovao s predstavama iz Banje Luke, Prijedora, Sarajeva – kazao je Misirača.

U razgovoru za „Dnevni avaz“ režiser Marko Misirača ističe koliki je značaj ovo postignuće, s obzirom na to da su Pozorišne igre u Jajcu jedan od najstarijih domaćih pozorišnih festivala u Bosni i Hercegovini.

Predstava Narodnog pozorišta Sarajevo „Konačari“ autora Nenada Veličkovića, u režiji Marka Misirače, bit će izvedena na 44. Pozorišnim igrama BiH u Jajcu 3. jula.

- Predstava govori o ratu, Sarajevu i Muzeju grada Sarajeva, a igrati to u Jajcu, koje ima Muzej AVNOJ-a i koje je simbol državotvornosti i tradicije, ima posebnu težinu. Tu se spajaju historija, kultura i emocija. Vjerujem da će publika to prepoznati i da će predstava ostaviti snažan utisak – istakao je Misirača.

Postavljanje predstave

Dodao je i to da je godinama razmišljao da postavi roman Nenada Veličkovića kao predstavu, a onda se poklopilo da je Fondacija Friedrich Ebert iz Banje Luke pokazala interes da bude koproducent.

- Narodno pozorište Sarajevo, direktor Dino Mustafić i direktorica drame Vedrana Božinović, odmah su reagovali pozitivno. Tako je predstava nastala kao plod saradnje te dvije institucije – kazao je Misirača.

Kazao je i to da je igranje u Sarajevu zaista ostvarilo odlične i pozitivne reakcije publike, te da je izuzetno lijepo dočekana.

Gostovanja u drugim gradovima

Predstava je ostvarila odlične rezultate, a Misirača ističe da bi volio da se igranja nastave i u drugim gradovima širom BiH.

- Postoje interesovanja, ali sve to često zavisi od finansija i nekih drugih stvari na koje ja kao režiser nemam utjecaj. Mislim, da je ovo prvi put da igramo negdje van Sarajeva, ali se nadam da će biti još ovakvih gostovanja – kazao je Misirača.