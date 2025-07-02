Izložba "Rođeni poslije…" mladog fotografa iz Srebrenice Ahmedina Đozića otvorena u Europe House

Izložba „Rođeni poslije…“, mladog fotografa iz Srebrenice Ahmedina Đozića, koju su organizirali Evropska unija u Bosni i Hercegovini i Memorijalni centar Srebrenica, otvorena je večeras u Europe House.

„Rođeni poslije…“ predstavlja priče i iskustva mladih ljudi rođenih nakon genocida u Srebrenici. Oni govore ne samo o boli, već i o nadi, pripadnosti i odlučnosti da obnove ono što je uništeno.

Njihovi glasovi pozivaju ne samo na sjećanje, već i na to da se čuju poruke nove generacije odlučne da izgradi svoju budućnost u Srebrenici.

Zabilježio mladiće i djevojke

Izložba „Rođeni poslije…“ dio je inicijative EU „Zamišljam svijet u kojem…“, kojom se obilježava 30 godina od genocida u Srebrenici, a koju Evropska unija u BiH provodi u saradnji s Memorijalnim centrom Srebrenica i BIRN BiH.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Luigi Soreca je izjavio da je ovo nastavak aktivnosti uoči vrlo važnog datuma, 11. jula.

- Večeras otvaramo izložbu, u saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica i BIRN-om. Izložba nosi naziv "Rođeni poslije...", poslije Srebrenice, autor je Ahmedin Đozić, mladi fotograf koji je na svojim fotografijama zabilježio mladiće i djevojke koji su rođeni u Srebrenici nakon 1995. godine - kazao je ambasador Soreca.

Dodao je da je perspektiva izložbe okrenuta ka budućnosti, nakon dramatičnih dešavanja i genocida koji se desio, ali istovremeno bez zaborava.

- Sjećanje je podjednako važno kao što je važno i pomirenje. Sjećanje i pomirenje su moralni imperativi, ali jednako tako su vrlo važni na evropskom putu Bosne i Hercegovine - naveo je ambasador Soreca.

Najavio je da će večeras, u otvorenom amfiteatru Memorijalnog centra Sarajevo (Kovači), biti održana projekcija dokumentarnog filma Samir Mehić Bowie - Pisma iz Srebrenice.

Glasnogovornica Memorijalnog centra Srebrenica Almasa Salihović-Huseinović je kazala da je Memorijalni centar ponosan partner u ovakvim projektima, te da je ova izložba nastala zahvaljujući ideji njihovih mladih uposlenika Ahmedina Đozića, Redžepa Ustića i Samre Halilović.

- Fotografije koje su dio ove izložbe su kasnije pretočene u 30-minutni dokumentarni film - navela je Salihović-Huseinović.

Dodala je da su na fotografijma nasmijana, ali i ozbiljna lica mladih ljudi koji danas žive i rade u Srebrenici, koji rade i u Memorijalnom centru.

- To samo pokazuje da možda priča o Srebrenici ima i više lica, da ona ne može biti ispričana samo na jedan način. Ova izložba je sigurno i prilika da priča ovih mladih ljudi bude ispričana na njihov način, odnosno da je mnogo kompleksnija od onoga što smo do sada navikli da čujemo o genocidu u Srebrenici - kazala je Salihović-Huseinović.

Doživjeti Srebrenicu

Izrazila je nadu da će što više ljudi, naročito mladih, doći i pogledati izložbu i na drugačiji način doživjeti samu Srebrenicu i genocid u Srebrenici.

Direktor BIRN-a Denis Džidić je kazao da će večeras u otvorenom amfiteatru Memorijalnog centra Sarajevo na Kovačima biti projekcija dokumentarnog filma Samir Mehić Bowie - Pisma iz Srebrenice, koji je prošle godine prikazan na Sarajevo Film Festivalu, nakon čega je imao svoj festivalski život i ovo će suštinski biti prva javna projekcija koja će biti u Sarajevu.

- To je drugačija priča o Srebrenici. Ona se ne fokusira na 11. juli, ona se ne fokusira na ono najstrašnije što se desilo u kontekstu genocida, nego stavlja fokus na priču o prijateljstvu, o ljubavi, o rock muzici i na dva čovjeka koja se dopisuju - jedan od njih zarobljen u Srebrenici, a drugo koji se nalazi izvan Srebrenice - kazao je Džidić.