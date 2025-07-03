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OBJAVLJENA KNJIGA

"Sociologija genocida" povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici

Knjiga se na više od 750 stranica teksta bavi različitim pitanjima u vezi s pojavom genocida, uključujući pravne, politološke i druge aspekte

Najavni plakat. BZK

A. O.

3.7.2025

Bošnjačka zajednica kulture u saradnji s Institutom za društvena i religijska istraživanja Tuzla, povodom 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima Sigurne zone UN Srebrenica objavila je specijalno izdanje u ediciji “Studia bosniaca” – knjigu Sociologija genocida prof. dr. Adiba Đozića, dugogodišnjeg redovnog profesora sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Riječ je o kapitalnom izdanju koje teorijski fundira sociologiju genocida kao naučnu disciplinu, dok u praktičnom smislu sociološki istražuje genocid nad Bošnjacima Sigurne zone UN Srebrenica kao takav, uzimajući u obzir i druga historijska stradanja Bošnjaka, s genocidom u Srebrenici kao vrhuncem. Knjiga se na više od 750 stranica teksta bavi različitim pitanjima u vezi s pojavom genocida, uključujući pravne, politološke, historijske, filozofske, psihološke, antropološke, etnološke i druge aspekte genocida te predstavlja dosad istraživački najkompleksniji naučni prilog razumijevanju fenomena genocida u bosanskohercegovačkoj društveno-humanističkoj nauci.

Prvo javno predstavljanje knjige Sociologija genocida prof. dr. Adiba Đozića bit će održano 3. 7. 2025. godine u Bosanskom kulturnom centru u Srebrenici, a knjigu će promovirati predsjednik Bošnjačke zajednice kulture i glavni urednik edicije “Studia bosniaca” prof. dr. Sanjin Kodrić i direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja Tuzla doc. dr. Šefko Sulejmanović u ime izdavača te recenzenti knjige prof. dr. Sead Selimović i prof. dr. Vedad Gurda, uz prigodna obraćanja muftije tuzlanskog dr. Vahida ef. Fazlovića, potpredsjednika RS Ćamila Durakovića te zamjenika načelnika Općine Srebrenica i predsjednika Organizacionog odbora za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici Hamdije Fejzića.

# SREBRENICA
# BZK
# ADIB ĐOZIĆ
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