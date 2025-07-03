Novi trijumf Emira Hadžihafizbegovića

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović ostvario je još jedan veliki profesionalni trijumf, tumačeći glavnu ulogu u filmu "Lijepa večer", lijep dan, koji je upravo osvojio Nagradu publike za najbolji igrani film na "Frameline49", jednom od najstarijih i najuglednijih filmskih festivala u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nagrada publike

Festival se održava u San Francisku i predstavlja centralni događaj za "queer" kinematografiju u svijetu, a ovogodišnje izdanje okupilo je više od 140 filmova iz 30 zemalja.

Nagrada publike, kao najvažnije priznanje festivala, potvrđuje snažan emocionalni odjek koji je film ostavio na publiku. Radnja filma smještena je u Jugoslaviju 1950-ih, u vrijeme pojačane političke represije i ideološke kontrole.

Četvorica bliskih prijatelja, slavnih filmaša i ratnih veterana, zbog svoje seksualne orijentacije postaju sumnjivi vlasti. Komunistički partijski lojalist Emir dobiva zadatak da sabotira njihove karijere i živote.

Potraga za slobodom prerasta u borbu za opstanak, dok i sam Emir počinje preispitivati vlastita uvjerenja.

Režija i scenariji

Hadžihafizbegovića svjetski mediji poput "Varietyja", "The Gatea" i "The Contendinga" posebno ističu kao jednog od nosilaca filma. Njegova glumačka transformacija i unutrašnja drama lika oduševila je i publiku i kritiku.

Režiju i scenarij filma potpisuje nagrađivana autorica Ivona Juka, a "Lijepa večer", lijep dan već je izabran kao hrvatski kandidat za 97. nagradu Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma.

Glumačka postava

Pored Hadžihafizbegovića, u filmu igraju i Dado Ćosić, Slaven Došlo, Đorđe Galić, Elmir Krivalić, te niz regionalnih glumačkih imena: Marko Braić, Anja Šovagović Despot, Ivana Boban, Goran Grgić, Enes Vejzović, Milica Mihajlović, Voja Brajović i Svetozar Cvetković.

Film "Lijepa večer", lijep dan tek započinje svoj međunarodni festivalski život, već su potvrđena nova gostovanja na velikim festivalima širom Evrope i Amerike, a uspjeh u San Francisku daje snažan zamah njegovom globalnom plasmanu.

Ovo je još jedan dokaz da regionalna kinematografija, predvođena glumcima poput Hadžihafizbegovića, ima moć da ispriča univerzalne i važne priče koje diraju gledaoce širom svijeta.