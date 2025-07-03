Baletni spektakl „Planeta Sarajevo“ u subotu premijerno na Pozorišnom Trgu Susan Sontag

Na Pozorišnom Trgu Susan Sontag, u sklopu specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“, u subotu 5. jula sa početkom u 21:00 sati, premijerno će biti izveden treći dio baletnog triptiha „Planeta Sarajevo“, u koreografiji i režiji Belme Čečo Bakrač.

U sklopu baletnog triptiha pored premijere „Planeta Sarajevo“ bit će izveden prvi dio triptiha „K'o nekad u osam“ u koreografiji i režiji Ekaterine Vereshchagine te drugi dio triptiha „Zvuk olimpijske iskre '24“ u koreografiji i režiji Ivana Salonskog.

- Baletska predstava Planeta Sarajevo govori o dilemi mladih - otići ili ostati. Kroz pokret i ples vraćamo se u prošlost: od stećaka, prvog tramvaja, atentata, radnih akcija i izgradnje, sarajevske pop i rock scene, nastanka baleta, do dana opsade. U tom sjećanju pronalazimo nadu. Uz deset plesača Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo i one koji nose iskustvo ovog grada u tijelu i srcu, plešemo da ostanemo. Zato plešemo. Zato sijamo. Zato ostajemo – izjavila je koreografkinja Belma Čečo Bakrač.

Sarajevska publika

Sarajevska publika moći će uživati u igri Jovane Milosavljević Lovrenović, Adeline Mavliutove, Toko Tatekawe, Albine Huskić, Zulejhe Kečo Kapidžić, Masafumija Okuzonoa, Olega Karatseva, Bulata Gareeva, Denisa Zhuchenka, Tila Čmančanina, Marijane Marić, Sabine Sokolović, Adnana Đinde, Hariza Šabanovića i Jesenka Matkovića koji će plesati na muziku N. Frahma, P. Glasa, M. Richtera i Passengersa.

Prvi dio triptiha „K’o nekad u osam“ u koreografiji i režiji Ekaterine Verščagin (Vereshchagine) otvoriti će veče posvećene plesu.

U predstavi učestvuju solisti i ansambl Baleta NPS Nataša Gaponko, Darika Dunganova, Selma Efendić, Amina Sulejmanagić, Bulat Gareev, Evgeny Gaponko, Denis Zhuchenko, Yimanberdi Mukul i Goran Staniškovski.

Drugi dio baletnog triptiha „Zvuk olimpijske iskre '24“, rađen je kao omaž 40. godišnjici Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Koreografiju i režiju potpisuje Ivan Salonski, a u predstavi učestvuje ansambl Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo koji će plesati na muziku kompozitora Johna Williamsa.

Uloge će ostvariti: Albina Huskić, Masafumi Okuzono, Yimanberdi Mukul, Dora Kos, Zulejha Kečo Kapidžić, Darika Dunganova, Dalila Kaučić, Adelina Mavliutova, Oleg Karatsev i Toko Tatekawa.

O specijalnom programu

Kultura na ulice 2025! je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekat „Kultura na ulice!“ je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo.

Cilj projekta „Kultura na ulice!“ je, da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima.

Napominjemo, u slučaju vremenskih neprilika, Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo promjene lokacija i termina.

Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa NPS „Kultura na ulice 2025!“ je besplatan.