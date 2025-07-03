Umjetnički projekt "Anarchy in photography" Faruka Kajtaza

Poznati mostarski novinar, politički analitičar i autor spremio je svoj novi umjetnički projekt za ovogodišnje izdanje "Mostarskog ljeta". Radi se o konceptualnoj izložbi fotografija, koje su nastale uz pomoć mobilnog telefona.

Izložba, koja je realizirana u produkciji Muzeja Hercegovine iz Mostara bit će svečano otvorena sutra, 4. jula u izložbenom prostoru Spomen-kuće Svetozara Ćorovića s početkom u 21 sat.

Koncept kolekcije fotografija nazvan "Anarchy in photography" ranije je kao ideja predstavljen u Kajtazovoj prvoj knjizi "Pisanje između redova". Projekat propituje mogućnosti umjetničkog i vizuelnog izražavanja u mobilnoj formi nastanka digitalne fotografije.

Kajtaz naglašava kako živimo u vrijeme dominacije ili bolje reći svojevrsnog terora slika i to u svim segmentima života u digitalnom dobu, pri čemu je, najčešće, forma dominantna u odnosu na sadržaj.

- S obzirom na streloviti napredak tehničkih mogućnosti čak i prosječnih mobilnih telefona logično je pokušati iskoristiti ovakav alat za ambicioznije forme izražavanja od tek pukog bilježenja svijeta oko nas i nas samih – kaže Kajtaz.

Dodaje i kako je izložba i svojevrsno putovanje kroz Mostar i sva njegova "lica".

U tekstu, koji najavljuje izložbu - u posebno pripremljenoj knjižici sa svim odabranim fotografijama Kajtaz, između ostalog, piše: "U svojevrsnoj digitalnoj anarhiji prevladava kultura 'selfiranja' i (samo)promocije različitih trivijalnosti. Postali smo lutke, koje za račun velikih tehnoloških kompanija pokušavaju izgledati bolji ili barem drugačiji... nego što zaista jesmo. Zato, odmaknimo se od 'društva spektala' i postanemo aktivni sudionici, umjesto slijepih poslušnika, koji slijede algoritmima nametnite 'trendinge'."

Kajtaz se više od dvadeset godina bavi digitalnom fotografijom. Objavio je foto album "Mostar – old town" (Buybook), a u izdanju "Mostarskog ljeta" za 2017. godinu predstavio se izložbom "Svjetlost Juga i Sjevera".