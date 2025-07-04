Predstava „Na slovo F“ bit će praizvedena 8. jula na sceni Narodnog pozorišta

U Narodnom pozorištu Sarajevo 8. jula, sa početkom u 19:30 sati, bit će praizvedena predstava „Na slovo F“, autorice Lejle Kalamujić, u režijskoj postavci Ive Milošević.

Riječ je o petoj praizvedbi domaćeg dramskog teksta u sezoni 2024/2025. u Narodnom pozorištu Sarajevo. Ovim naslovom Narodno pozorište Sarajevo zaokružuje niz domaćih dramskih ostvarenja koja su tokom sezone praizvedbeno predstavljena pozorišnoj publici, potvrđujući svoju posvećenost savremenom teatarskom izrazu i afirmaciji domaćih autora.

U predstavi igraju: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Irfan Ribić, Faruk Hajdarević, Belma Salkunić Bektešević i Alisa Čajić.

- Beznađe. Izgubljenost. Potraga za smislom. Vera u ljubav. Čežnja za srećom. Ovo su samo neke od tema o kojima nastojimo da progovorimo kroz predstavu. Nadam se da ćemo uspeti da ukažemo na neprikosnoveni značaj ljubavi, dobrote i razumevanja za drugog, kao i na zlo koje proističe iz predrasuda i okrutnosti.“ – zapisala je rediteljica Iva Milošević.

Dramaturginja je Vedrana Božinović, scenograf Gorčin Stanojević, dok dizajn kostima potpisuje Lejla Hodžić. Kompozitor je Vladimir Pejaković, a saradnica za scenski pokret Amila Terzimehić.

Naredno izvođenje predstave „Na slovo F“ je u srijedu, 9. jula sa početkom u 19:30 sati.

Ulaznice za praizvedbu predstave „Na slovo F“ dostupne su putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.kupikartu.ba, kao i na blagajni pozorišta.