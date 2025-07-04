Najpoznatiji podcaster u regionu Galeb Nikačević 26. jula u Meeting Pointu

U kinu Meeting Point u subotu, 26. jula sa početkom u 20:00 sati, sarajevska publika imat će priliku uživati u jedinstvenom formatu live podcasta u izvedbi regionalno najpoznatijeg podcastera, Galeba Nikačevića zajedno sa Agelast timom.

U kombinaciji druženja, podcasta i masterclassa, Agelast tim će sa vama podijeliti svoja iskustva kako u snimanjima iz studija, tako i snimanjima sa terena, od podcasta, preko dokumentarizma, do sessiona.

Ulaznice su dostupne u prodaji putem online platforme www.karter.ba.

- Najstarija priča na svetu je mit o potrazi. Čovek otkako postoji, on traga. Traganje može da bude prostorno, ali traganje može da bude i unutrašnje. Tragamo za srećom, za identitetom, tragamo pokušavajući da odgovorimo na mnoga pitanja. Kroz razgovore i putovanja, ovo je moja potraga, moj pokušaj da pobegnem od besmisla - zapisao je Galeb Nikačević.

Galeba Nikačevića mogli ste tokom godina ‘uloviti’ zaista svugdje – bio je poznato lice s MTV-ja na našim prostorima, radio na intervjuima sa svjetski poznatim imenima, pisao je za VICE i bio jednostavno svestrana pojava u našem medijskom prostoru. Kad je postao urednik jednog popularnog srpskog portala, ušao je u korporacijsku strukturu i to na vrlo visoku poziciju, jednu od onih o kojima mnogi u medijima često sanjaju – i dao otkaz.

U cijelu je podcast priču krenuo je sa suprugom Sandrom Planojević koja aktivno sudjeluje u Agelastu, a danas, više od pet godina nakon što je podcast nastao, na YouTubeu broje više od 2 miliona ljudi koji vole slušati njihove priče.

Požurite po svoje ulaznice i uživajte u ovom jedinstvenom obliku podacasta koji će za vas na vrhunskom nivou producirati ekipa Podiuma.