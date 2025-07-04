Izložba Safeta Zeca u Vijećnici: Povod obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici

U gradskoj Vijećnici u Sarajevu postavljena je izložba "Suze i molitva", akademskog slikara Safeta Zeca, u povodu obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Izložba sadrži dijelove iz opusa "Suze", "Molitva", "Egzodus" i "Zagrljaji".

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda istakao je na otvorenju da se na toj izložbi, kroz platna i poteze kista Safeta Zeca pred nama otvara bol jednog naroda, ali i snaga njegovog dostojanstva.

- Ova izložba nije samo umjetnost, ona je savjest. Svako platno Safeta Zeca vrišti bojom i teksturom protiv zaborava. Trideset godina nakon genocida u Srebrenici, naša je odgovornost da čuvamo kulturu sjećanja, ne da ostanemo zarobljeni u prošlosti, nego da gradimo budućnost bez mržnje i straha. Genocid u Srebrenici nije rana samo jednog naroda, nego cijelog čovječanstva. Zato ćemo nastaviti govoriti, podsjećati, sjećati se jer kultura je najjači otpor zaboravu. Hvala Safetu Zecu što svojim djelima glasno govori u ime onih koji su zauvijek utišani - rekao je Magoda.

Safet Zec je u svom obraćanju naglasio da je ključna poruka ove izložbe da se sjećamo, da ne zaboravimo, ali i da naučimo oprostiti i pronaći unutarnji mir.

Na otvorenju izložbe, svoja iskustva s publikom podijelio je Adem Mehmedović iz Srebrenice. Izrazio je duboku zahvalnost što se o Srebrenici danas govori kroz umjetnost, ističući da je izuzetno sretan što to čine neki od najvećih umjetnika.

Na ulazu u Vijećnicu izložene su razglednice s motivima iz djela Safeta Zeca, a sav prihod prikupljen tijekom trajanja izložbe bit će namijenjen stipendijama koje će podržati obrazovanje djece i mladih iz Srebrenice, pružajući im priliku za bolju budućnost.