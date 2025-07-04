Projekcija filma "Dnevnici moga oca" izazvala snažne emocije u Sarajevu

Ovaj dokumentarni film prikazuje uznemirujuće događaje i tragediju koja je zadesila Bošnjake u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini. Fokusiran je na teške dane uoči genocida, ali i na lične priče ljudi koji su preživjeli agresiju na našu zemlju.

Večeras je u Kinoteci Bosne i Hercegovine u Sarajevu prikazan film Ade Hasanovića pod nazivom "Dnevnici moga oca", koji je izazvao snažne emocije i oduševljenje publike. Iako je aplauz bio gromoglasan, film je izuzetno potresan za gledanje.

Bekir Hasanović, otac reditelja, bilježio je kamerom i zapisivao u dnevnik trenutke provedene u selu Glogova, kao i bježanje kroz okolna sela Srebrenice. Njegovi zapisi otkrivaju kako je nesretni narod pokušavao, kroz zabavu i šalu, barem na kratko zaboraviti užase ratnih dešavanja, granatiranja, ranjavanja i ubistava.

- Jedan od ciljeva filma mi je bio da se stvari sačuvaju od zaborava, da ljudi znaju šta se desilo u Srebrenici. Potrebno je da se ide naprijed, ali i potrebno je i da se sjećamo - izjavio je reditelj Hasanović za "Avaz".

Oko deset posto osoba prikazanih u filmu, snimljenih tokom 90-ih godina, preživjelo je genocid u Srebrenici. Bekir Hasanović preživio je strašne događaje, ali je tokom filma nerado govorio o onome što je proživio. Preminuo je 2020. godine, u vrijeme pandemije koronavirusa.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.