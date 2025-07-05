Kultura na ulice: U Olimpijskom muzeju 6. jula poetsko i muzičko veče "Glumice i gitara"

U nedjelju, 6. jula, u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo, bit će održan poetsko-muzički spektakl "Glumice i gitara".

Događaj počinje u 21:00 sat i održat će se u prelijepom ambijentu Olimpijskog muzeja, a publici će biti omogućeno uživanje u poeziji i pjesmama koje će izvoditi glumice Mona Muratović i Merima Lepić-Redžepović, uz pratnju talentovanog gitariste Vedrana Vujice.

Program spaja poeziju i muziku, donoseći interpretaciju stihova domaćih i klasičnih pjesnika, kao i omiljenih sevdalinki.

Ovaj događaj je dio programa "Kultura na ulice 2025!", koji se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo. Projekt ima za cilj približiti kulturu i umjetnost građanima, kroz angažman mladih umjetnika i vrhunski izveden program.

Ulaz na sve programe u sklopu ovog specijalnog programa je besplatan.

Nakon poetskog spektakla, u ponedjeljak, 7. jula, s početkom u 21:00 sat, biće izveden i koncert jazz benda "The Groove Society" na Pozorišnom Trgu Susan Sontag.

Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo da, u slučaju loših vremenskih uslova, promijeni lokaciju i termin događaja.