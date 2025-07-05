Znak "Sarajevo Meeting of Cultures" postavljen na Terminalu B Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Udruženje "Sarajevo susret kultura" postavilo je znak "Sarajevo Meeting of Cultures" u prizemlju Terminala B Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Smješten u prostoru za doček putnika, ovaj simbolični čin označava početak novog poglavlja u promociji Sarajeva kao grada koji spaja Istok i Zapad, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Ključni partner

Projekt je realiziran uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, dok je Međunarodni aerodrom Sarajevo prepoznao njegovu vrijednost i postao ključni partner u ostvarivanju ove vizije.

Kroz prepoznatljiv vizuelni identitet, znak "Sarajevo Meeting of Cultures" predstavlja srž kulturno-historijskog identiteta glavnog grada BiH - spoj orijentalnih i zapadnoevropskih uticaja koji Sarajevo čine jedinstvenim na svjetskoj mapi.

Aerodromi širom svijeta često su prva slika koju posjetioci dobijaju o nekom gradu, a postavljanje ovog znaka na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, kako se navodi, upravo ima za cilj da istakne Sarajevo kao simbol susreta, razumijevanja i otvorenosti.

Čuvanje naslijeđa

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda istakao je da je Sarajevo grad susreta, te da ovim projektom šaljemo poruku svim ljudima dobre volje da naše srce kuca za svakog, bez obzira na to odakle dolazi.

- Ovaj projekt nije samo simbol, već i izuzetna prilika da svi mi, kao zajednica, ponosno pokažemo bogatstvo našeg identiteta, koji je oblikovan kroz stoljeća susreta i prožimanja različitih kultura. Sarajevo je grad koji spaja ljude, ideje, i tradicije, grad koji nije samo poznat po svojim znamenitostima, već i po duši koju nudi svakom posjetiocu. Ovaj projekt nas podsjeća na to koliko je važno čuvati naše naslijeđe, ali i otvoriti vrata svijetu, jer pravo bogatstvo našeg grada leži upravo u njegovoj kulturnoj raznolikosti - poručio je ministar Magoda.

Direktorica sektora aerodromskih usluga Vedrana Vikić Musić navela je da Međunarodni aerodrom Sarajevo predstavlja vrata grada i prvu tačku kontakta s posjetiocima koji dolaze iz različitih dijelova svijeta.

- Postavljanjem znaka 'Sarajevo Meeting of Cultures' želimo naglasiti našu misiju da budemo simbol spajanja kultura, tradicija i vrijednosti. Drago mi je što možemo biti dio ove inicijative koja doprinosi jačanju identiteta našeg grada - izjavila je Vikić Musić.

Duh Sarajeva

Predsjednik Udruženja "Sarajevo susret kultura" Dino Mujkić izrazio je zahvalnost menadžmentu Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta KS na podršci i prepoznavanju značaja zajedničkog nastupa u promociji Sarajeva.

- Brend "Sarajevo Meeting of Cultures" već godinama simbolizuje jedinstveni duh Sarajeva, a njegovo prisustvo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo potvrđuje našu misiju da Sarajevo predstavimo kao grad koji spaja ljude, kulture i vrijednosti. Ovo partnerstvo je snažan podsticaj da nastavimo graditi mostove među ljudima i da s ponosom širimo priču o Sarajevu kao mjestu otvorenosti, susreta i kulturnog bogatstva - zaključio je Mujkić.